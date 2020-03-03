Sinop'ta öğrenciler kan bağışında öncü oluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sinop'ta öğrenciler kan bağışında öncü oluyor - Son Dakika

Sinop'ta öğrenciler kan bağışında öncü oluyor

6 saat önce

Türk Kızılay Sinop Kan Alma Birimi Sorumlusu Dr. Muharrem Coşkuner, kan bağışı konusunda en büyük desteği üniversiteli öğrencilerden gördüklerini söyledi.

Sinop'ta öğrenciler kan bağışında öncü oluyor, System.String[]

Türk Kızılay Sinop Kan Alma Birimi Sorumlusu Dr. Muharrem Coşkuner, kan bağışı konusunda en büyük desteği üniversiteli öğrencilerden gördüklerini söyledi.


Coşkuner, kan ihtiyacının hasta sayısına bağlı olarak her yıl arttığına dikkati çekti. Üniversiteli öğrencilerin yanı sıra vatandaşları da kan bağışında bulunmaları konusunda duyarlı olmaya davet eden Coşkuner, "Sinop Üniversitesin de ikinci yarıyıl öğretiminin başlamasıyla öğrenciler kan alma birimimize gelerek hem kan bağışında bulunuyor hem de gönüllü olarak kan bağışçısı bulmak için vatandaşlarla görüşüyor. Dolayısıyla ocak ayında kan bağışı oldukça düşük seviyedeyken, öğrencilerin gelmesiyle şubat ayında artış oldu" dedi.


Sosyal bilgiler öğretmenliği 2. sınıf öğrencisi Rabia Yılmaz da topluma hizmet dersi kapsamında Sinop Kızılay kan alma biriminde 52 arkadaşıyla gönüllü olarak çalıştıklarını anlatarak, "Kana ihtiyacı olan vatandaşlarımıza destek sağlamak amacıyla duyarlı vatandaşlarımızı bilgilendirerek broşür dağıtıyoruz, kan vermeye davet ediyoruz. Öğrenci arkadaşlarımız kan verme konusunda duyarlılık gösteriyor" diye konuştu. - SİNOP

Kızılay, Sinop, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Güngören'deki silahlı kavga anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi
Muğla ve Sivas'ta koronavirüs paniği! Hastanelerde seferberlik ilan edildi İdlib şehidinin tabutuna bırakılan Bozkurt isimli oyuncak köpek duygulandırdı Yunan polisi, göçmenlerin arasına karışıp kaçmaya çalışan Konyalıyı dövüp geri yolladı

Son Dakika Haberleri
20:20 Ünlü sanatçı Kıvanç Uğraşbul hayatını kaybetti
19:43 DJ Burak Yeter: Bu yaz bizim yazımız olacak
18:44 Ihlamurun faydaları nelerdir? Ihlamur çayı neye iyi gelir?
18:44 Havucun faydaları nelerdir? Havucun cilde, saça ve göze faydaları
18:44 Survivor'da Tayfun ve Nisa aşk mı yaşıyor?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 21:41:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sinop'ta öğrenciler kan bağışında öncü oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]