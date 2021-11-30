Sinop'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu - Son Dakika

Sinop'ta etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle Türkeli, Ayancık ilçeleri ile kent merkezinde bazı ev ve iş yerlerinin çatıları uçtu.

Bazı bölgelerde fırtına nedeniyle tellerin kopması sonucu elektrik kesintileri yaşandı.

İtfaiye ekipleri çatıların uçtuğu bölgelere sevk edilirken vatandaşlar şiddetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı.

Bir binanın çatısının uçuşu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Öte yandan, fırtına nedeniyle uluslararası yük taşımacılığı yapan onlarca gemi Sinop doğal limanına sığındı.

Vali Erol Karaömeroğlu, AA muhabirine, fırtınanın hızının kentin bazı bölgelerinde 120 kilometreye kadar çıktığını söyledi.

En büyük tesellilerinin can kaybı veya yaralanma bulunmaması olduğunu vurgulayan Karaömeroğlu, "Meteorolojik uyarıların ardından önlemlerimizi almıştık. Çok şükür can kaybımız veya yaralanma yok. Fırtına nedeniyle ilimiz genelinde çatı uçmaları, elektrik hatlarının kopması gibi hasarlar oluştu." ifadelerini kullandı.

Karaömeroğlu, bölgede olumsuz hava koşullarının devam ettiğine dikkati çekerek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.