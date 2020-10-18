Sinop'ta tezgahlarda palamudun yerini hamsi almaya başladı - Son Dakika

Sinop'ta tezgahlarda palamudun yerini hamsi almaya başladı

18.10.2020 12:24
Sinop'ta tezgahlarda palamudun yerini hamsi almaya başladı, System.String[]

KARADENİZ'de, yeni av sezonda palamutta yaşanan bolluk sevindirirken, ağlara takılmaya başlayan hamsi tezgahlarda başköşeyi aldı.

KARADENİZ'de, yeni av sezonda palamutta yaşanan bolluk sevindirirken, ağlara takılmaya başlayan hamsi tezgahlarda başköşeyi aldı. Karadeniz Ereğli'de avlanan hamsi, kilosu 30 liradan satılmaya başlandı.

Karadenizli balıkçılar, 1 Eylül itibariyle başlayan denizlerde av sezonu ile birlikte bolca palamut avladı. Palamutta yaşanan bolluk hem vatandaşların hem de balıkçının yüzünü güldürdü. Palamudun ardından Karadeniz Bölgesi'nde havaların da soğumaya başlamasıyla, sofraların vazgeçilmezi olan hamsinin avlanması balıkçı ve tüketicileri sevindirdi. Sinop'ta ağlara hamsi takılmaya başlayınca, tezgahlardaki yerini almaya başladı. Karadeniz Ereğli'de avlanan hamsi, hayli rağbet görünce, palamut fiyatları da 15 liraya kadar düştü. Karadeniz'in incisi hamsinin kilosu ise 30 liradan satılmaya başlandı.

'HAMSİLER ÇIKMAYA BAŞLADI'Palamudun son demlerini yaşadığını ve artık tezgahların hamsiye kalacağını ifade eden balıkçı İsmail Değer "Her canlının bir ömrü vardır. Palamudun da artık son baharı ve son demi geldi.  Palamutlar bitmek üzere, artık hamsi çıkmaya başlıyor. Hamsiler, Karadeniz Ereğli'den çıkmaya başladı. İri ve güzeller, inşallah bereketli olmasını diliyoruz. 5-6 liraya sattığımız palamutlar geri geldi, iri palamutları ise 15 liradan satıyoruz. Hamsi şu an 30 lira ve gerçekten çok pahalı, bizde 2 kasa kadar alabildik. Vatandaşlara, atıştırmalık olsun diye aldık. Talep çok fazla yok, 30 lirayı duyan herkesin cebi yanık, bizim de bağrımız yanık, inşallah hayırlısı olur" dedi.

Sinop'ta tezgahlarda palamudun yerini hamsi almaya başladı
Sinop'ta tezgahlarda palamudun yerini hamsi almaya başladı
Sinop'ta tezgahlarda palamudun yerini hamsi almaya başladı
Sinop'ta tezgahlarda palamudun yerini hamsi almaya başladı
Sinop'ta tezgahlarda palamudun yerini hamsi almaya başladı
Sinop'ta tezgahlarda palamudun yerini hamsi almaya başladı
Sinop'ta tezgahlarda palamudun yerini hamsi almaya başladı

Karadeniz, Eylül, Sinop, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sinop'ta tezgahlarda palamudun yerini hamsi almaya başladı - Son Dakika

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