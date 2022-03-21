Sinop'ta trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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Sinop'ta trafik kazası: 2 yaralı

21.03.2022 11:04
Sinop'ta trafik kazası: 2 yaralı

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sinop- Erfelek karayolu üzerinde 09.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 57 KA 396 plakalı otomobil ile seyir halinde olan N.B., zeminin ıslak olmasından dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağ tarafında kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın ön kısmında maddi hasar meydana gelirken, sürücü N.B. ile H.B. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP

Sinop'ta trafik kazası: 2 yaralı

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Otomobil, Erfelek, Sinop, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sinop'ta trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sinop'ta trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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