Üye Girişi
Sinop'ta üniversitede yüz yüze eğitim heyecanı: "Bir daha kapanma istemiyoruz" - Son Dakika

Sinop'ta üniversitede yüz yüze eğitim heyecanı: "Bir daha kapanma istemiyoruz"

27.09.2021 14:25

Sinop'ta üniversitede yüz yüze eğitim heyecanı: "Bir daha kapanma istemiyoruz" Pandemi sonrası uzun bir aranın ardından üniversitelerde normalleşmeye başladı.

Sinop'ta üniversitede yüz yüze eğitim heyecanı: "Bir daha kapanma istemiyoruz"

SİNOP - Pandemi sonrası uzun bir aranın ardından üniversitelerde normalleşmeye başladı. Sinop Üniversitesi'nde 2021-2022 eğitim dönemi güz yarıyılı bugün itibarıyla yüz yüze eğitimle başladı. Öğrenciler PCR testi ve aşı tedbirleriyle kampüs ortamı ve derslikleriyle tanıştı.

Üniversite tarafından akademik takvimin 27 Eylül tarihinde başlayacağının duyurulması birlikte üniversite öğrencileri Sinop'a gelmeye başlamıştı. Kredi ve Yurtlar Kurumu ile özel yurtlara yerleşen öğrenciler barınma sorunu yaşamadı. Pandemi çerçevesinde ilk tedbirlerde yine bu yurtlarda alındı. Yurtlar dezenfekte edilerek öğrencilere hazırlandı.

Öğrencilerin barınması noktasında rekor bir karşılama oranına sahip olduklarını belirten Sinop Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt Hizmetleri Müdürü Gökhan Kayaçal, "Biz bu sene GSB Sinop Yurtları olarak çok rekor bir başvuru aldık. 4 bin 300 tane gencimiz yurtlarımıza başvuru yaptılar. Bu gençlerin birçoğu da yurtlarımıza yerleşti. Sinop merkezde başvuru yapan bütün kız öğrencilerimiz yurtlarımıza yerleştiler. Erkek öğrencilerimiz de hemen hemen tamamına yakını yine yurtlarımıza yerleşti. Rekor bir başvuru ve rekor bir karşılama oranımız var. Rakamlardan bahsetmek gerekirse, Sinop'ta kızlarımızda yüzde 87, erkeklerimizde de yüzde 68'lik bir karşılama oranıyla öğrencilerimizin toplamda yüzde 80'ini yurtlarımıza yerleştirdik. Bu anlamda da bu sene Sinop, çok şükür rekor kırmış oldu" dedi.

Üniversitede yeni döneme de yine tedbirler çerçevesinde girildi. Bugün itibarıyla başlayan yüz yüze eğitim PCR testi ve aşı tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirildi. Üniversitenin ilgili birimlerince kurulan bir sistem üzerinden, öğrenci, öğretim elemanları ve diğer personelin en bir doz aşısını yaptırma durumu takip edildi. Aksi durumda en fazla bir hafta tarihli negatif PCR testi sonucunu güvenliğe ibraz edilmesi gerektiği duyurulmuştu.

Bu sabah ders saatleri gelen öğrenciler yurtlarından çıkıp bekleyen dolmuşlara binerek üniversite kampüsüne akın etti. Girişlerde güvenlik tarafında öğrencilere gerekli bilgilendirmeler gerçekleştirildi. Öğrenci kimlik kartı kontrolleri yapılarak üniversiteliler içeri alındı. Maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine dikkat edilmesi istendi. Öğrencilerin aşı ve PCR durumunun takip edildiği belirtildi.

Mekatronik bölümü 2. sınıf öğrencisi Tufan Ercan, "2 seneden sonra ilk defa okula gidiyoruz. İlk sene zaten korona virüsünde dolayı uzaktan oldu. Herkeste üniversite heyecanı var. Bugün yüz yüze eğitimin ilk günü. Uzaktan eğitime nazaran daha zorlu geçeceğini bekliyoruz. Biraz daha stresliyiz merakla bekliyoruz. Yeniden bir kapanma olmasını istemeyiz. Çünkü herkes uzak yerlerden gelen var. Yakın yerlerden gelen var. Emek verip ev tutanlar var. Yurda yerleşen var. Herkes düzenini almış durumda" dedi.

Antrenörlük bölümü 1. sınıf öğrencisi Zeynep Nur, "Üniversite heyecanı var. Öncelikle hiçbir şey bilmiyoruz. İlk gün böyle bir ortam çok heyecanlı bir durum. Sinop çok güzel bir şehir. Denizi, ortamı olsun insanları olsun çok sevdim. Okulu da yurdumu da beğendim. Derslere de zamanla alışacağız. Tekrar bir kapanma olsun istemem. Hayır kesinlikle olmasın" diye konuştu.

Sinop'ta üniversitede yüz yüze eğitim heyecanı: Bir daha kapanma istemiyoruz
Sinop'ta üniversitede yüz yüze eğitim heyecanı: Bir daha kapanma istemiyoruz
Sinop'ta üniversitede yüz yüze eğitim heyecanı: Bir daha kapanma istemiyoruz
Sinop'ta üniversitede yüz yüze eğitim heyecanı: Bir daha kapanma istemiyoruz

Üniversite, PCR Testi, Pandemi, Sinop, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sinop'ta üniversitede yüz yüze eğitim heyecanı: 'Bir daha kapanma istemiyoruz' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fatih Erbakan'dan iddialı açıklama: İşçiye, emekliye, memura yüzde 70 zam yapacağız 15:09 Fatih Erbakan'dan iddialı açıklama: İşçiye, emekliye, memura yüzde 70 zam yapacağız Aşı olmayan baba-oğul, 12 gün arayla koronavisten hayatını kaybetti 14:59 Aşı olmayan baba-oğul, 12 gün arayla koronavisten hayatını kaybetti 97 yıllık otomobil devi Volvo, 7. kez logosunu yeniledi 14:39 97 yıllık otomobil devi Volvo, 7. kez logosunu yeniledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan yargının iş yükünü azaltacak yeniliği duyurdu: Her ile sulh komisyonu kurulacak 14:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan yargının iş yükünü azaltacak yeniliği duyurdu: Her ile sulh komisyonu kurulacak Bir bankanın reklam yüzü olan Serenay Sarıkaya, 7 milyon TL kazanacak 14:09 Bir bankanın reklam yüzü olan Serenay Sarıkaya, 7 milyon TL kazanacak Gelin almaya gittiği binanın bahçesinde 70 bin liralık altın buldu! Sahibine elleriyle verdi 14:03 Gelin almaya gittiği binanın bahçesinde 70 bin liralık altın buldu! Sahibine elleriyle verdi
11 maddelik deklarasyon yayınlayan HDP, ittifak için şartlarını sıraladı 12:35 11 maddelik deklarasyon yayınlayan HDP, ittifak için şartlarını sıraladı İşi hakkında yalanlar söylediğini anlayan eş boşanmak isteyince kocası, ''Ankara'daki savcıyı, hakimi ayarlarım'' diyerek tehditler savurdu 12:06 İşi hakkında yalanlar söylediğini anlayan eş boşanmak isteyince kocası, ''Ankara'daki savcıyı, hakimi ayarlarım'' diyerek tehditler savurdu

Son Dakika Haberleri
14:58 Aşı olmayan baba-oğul, 12 gün arayla koronavisten hayatını kaybetti
14:44 Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, Ceren Kaçıkoç ile yeni bir aşka yelken açtı
14:38 97 yıllık otomobil devi Volvo, 7. kez logosunu yeniledi
14:27 Cinayetle suçlanan eski futbolcu Sezer Öztürk her yerde aranıyor
14:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan yargının iş yükünü azaltacak yeniliği duyurdu: Her ile sulh komisyonu kurulacak
14:13 Günlerdir aranan Sally'nin sevgilisi, evinden çıkan testereyi hakkında konuştu: Etleri kesecektim
14:12 Futbol hayatında da hırçın olan Sezer Öztürk, daha önce hangi olaylara karıştı? İşte vukuatları
14:01 Gol yemediği her maç için fidan bağışlama sözü veren Muslera, kariyerinin en kötü zamanını geçiriyor
13:59 Almanya seçimlerinde 18 Türk milletvekili Federal Meclis'e girmeye hak kazandı
12:29 Son Dakika magazin haberleri! En güncel magazin olayları
Fenerbahçe'yi yakan hakem, Beşiktaş'ın Ajax ile oynayacağı maça atandı Fenerbahçe'yi yakan hakem, Beşiktaş'ın Ajax ile oynayacağı maça atandı         
15:11
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurtalı saldırı! O anlar kamerada Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurtalı saldırı! O anlar kamerada         
15:04
Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, Ceren Kaçıkoç ile yeni bir aşka yelken açtı Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, Ceren Kaçıkoç ile yeni bir aşka yelken açtı         
14:44
Cinayetle suçlanan eski futbolcu Sezer Öztürk her yerde aranıyor Cinayetle suçlanan eski futbolcu Sezer Öztürk her yerde aranıyor         
14:28
Futbol hayatında da hırçın olan Sezer Öztürk, daha önce hangi olaylara karıştı? İşte vukuatları Futbol hayatında da hırçın olan Sezer Öztürk, daha önce hangi olaylara karıştı? İşte vukuatları         
14:13
El ve ayakları bağlı işkence yapılmış cesetle ilgili detaylar ortaya çıktı! 10 gün önce öldüğü anlaşıldı El ve ayakları bağlı işkence yapılmış cesetle ilgili detaylar ortaya çıktı! 10 gün önce öldüğü anlaşıldı         
14:07
Düğünde gelin ve damada 15 bin adet kripto para takıldı Düğünde gelin ve damada 15 bin adet kripto para takıldı         
12:54
Çin'de Çin'de "ölümsüzlük meyvesi" olarak bilinen hünnap, kilosu 15 liradan tezgahlarda yerini aldı         
12:31
TESK Başkanı, denetimler sonrası zincir marketlerdeki fiyatlara değindi: Hemen indirim yaptılar TESK Başkanı, denetimler sonrası zincir marketlerdeki fiyatlara değindi: Hemen indirim yaptılar         
11:45
Muhalefete yakınlığıyla bilinen Can Ataklı, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağını yazdı Muhalefete yakınlığıyla bilinen Can Ataklı, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağını yazdı         
11:15
Fenerbahçeli eski futbolcu Sezer Öztürk trafikte tartıştığı kişilere dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı Fenerbahçeli eski futbolcu Sezer Öztürk trafikte tartıştığı kişilere dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı         
10:41
Benzemez Kimse Bize programına perukla çıkan Kibariye, Şafak Sezer'in diline düştü Benzemez Kimse Bize programına perukla çıkan Kibariye, Şafak Sezer'in diline düştü         
09:42
Sokak ortasında gerçekleşen cinayetle ilgili yeni gelişme yaşandı! Kayıp kızın izi bulundu Sokak ortasında gerçekleşen cinayetle ilgili yeni gelişme yaşandı! Kayıp kızın izi bulundu         
09:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "S-400 konusunda kimse bize karışamaz" ifadeleri sonrası ABD'den tehdit gibi yaptırım çıkışı         
09:23
Dünyanın gözü bu delikte! Cin hapishanesine inen profesörden ürküten sözler: Garip bir koku var Dünyanın gözü bu delikte! Cin hapishanesine inen profesörden ürküten sözler: Garip bir koku var         
21:17
NASA bile fark edememiş! Dün gece herkes uyurken Dünya büyük bir felaket atlattı NASA bile fark edememiş! Dün gece herkes uyurken Dünya büyük bir felaket atlattı         
20:38
Resmen vahşet! Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını duvara vurarak öldürdü Resmen vahşet! Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını duvara vurarak öldürdü         
20:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2021 15:16:01. #1.11#
SON DAKİKA: Sinop'ta üniversitede yüz yüze eğitim heyecanı: "Bir daha kapanma istemiyoruz" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement