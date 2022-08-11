Sinop'un Gerze ilçesinde çıkan orman yangını korkuttu - Son Dakika
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Sinop'un Gerze ilçesinde çıkan orman yangını korkuttu

11.08.2022 01:16
Sinop'un Gerze ilçesinde çıkan orman yangını korkuttu

Sinop'un Gerze ilçesinde çıkan orman yangını yürekleri ağza getirdi.

Sinop'un Gerze ilçesinde çıkan orman yangını yürekleri ağza getirdi. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken çıkış sebebi ise araştırılıyor.

Gerze'ye bağlı İdemli mevkiinde 22.30 sıralarında ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Olaya önce Gerze Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti, yangının giderek büyümesiyle Sinop Belediyesi, Dikmen Belediyesi, Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye araçları takviye ekip sevk ederken, Sinop Emniyeti ise TOMA ile çalışmalara katıldı. Yaklaşık 1 saat süren müdahaleler sonrası kontrol altına alınan yangın sonrası soğutma çalışmaları başlatıldı.

İnceleme yapmak üzere Gerze Kaymakamı Tekin Dündar, Ak Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, Gerze Belediye Başkanı Cevat Şensoy ve Ak Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun bölgedeki çalışmaları inceledi.

Yangının kontrol altına alındığını duyuran Milletvekili Maviş, bölgedeki diğer ilçelerden gelen takviye ekiplerin hızla müdahale ettiğini ve yangının kısa sürede kontrol altına alındığını söyledi. Maviş, "Tedirgin olacak bir durum kalmamış görünüyor, çok geniş çaplı olmayan bir alanda kısa sürede kontrol altına alınmış. Ekiplerimiz alanın içerisinde çalışıyorlar, şu anda endişe edilecek bir durum yok. Sabaha kadar da ihtiyaç duyulan saate kadar soğutma çalışmalarını sürdürecekler" diye konuştu.

Gerze Kaymakamı yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırmaların sürdüğünü ifade etti. - SİNOP

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Sinop, Gerze, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sinop'un Gerze ilçesinde çıkan orman yangını korkuttu - Son Dakika

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