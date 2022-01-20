Üye Girişi
Sinop valiliğinden vatandaşlara "Sokağa çıkmayın" uyarısı! Yoğun kar yağışı bekliyorlar - Son Dakika

Sinop valiliğinden vatandaşlara "Sokağa çıkmayın" uyarısı! Yoğun kar yağışı bekliyorlar

20.01.2022 07:54
Sinop valiliğinden vatandaşlara "Sokağa çıkmayın" uyarısı! Yoğun kar yağışı bekliyorlar

Kar yağışı Türkiye'nin neredeyse her köşesinde etkili olurken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son rapora göre cuma gününden itibaren etkisini artırarak yeni haftada da yağışı sürdürecek. Yoğun kar yağışı görülecek Sinop'ta valiliğin vatandaşlara geçtiği uyarı mesajı ise dikkat çekti. Yapılan duyuruda yoğun kar yağışı nedeniyle il, ilçe ve köylerde vatandaşların 'sokağa çıkmaması' istendi.

Sinop Valiliği tarafından, yoğun kar yağışı nedeniyle il, ilçe ve köylerde vatandaşların 'sokağa çıkmaması' için çağrı yapıldı.

"ACİL DURUMLAR DIŞINDA SOKAĞA ÇIKMAYINIZ"

Yapılan duyuruda, "Lütfen dikkat edelim. İlimizi etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle, ilimiz ve ilçelerimiz ile köylerimizde; vatandaşlarımızın acil durumlar dışında zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamalarını, can güvenliğiniz açısından önemle rica ediyoruz" denildi.

YORUMLAR
500

Sinop Valiliği, kar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop valiliğinden vatandaşlara 'Sokağa çıkmayın' uyarısı! Yoğun kar yağışı bekliyorlar - Son Dakika


Dolar ne kadar oldu? İşte 20 Ocak Perşembe güncel rakamlar Dolar ne kadar oldu? İşte 20 Ocak Perşembe güncel rakamlar         
07:52
Oyuncu Gaspard Ulliel, kayak kazasında yaşamını yitirdi Oyuncu Gaspard Ulliel, kayak kazasında yaşamını yitirdi         
07:40
İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı         
17:05
Ferman Toprak, Şanlıurfa'yı gezip, eşiyle poşulu poz verdi Ferman Toprak, Şanlıurfa'yı gezip, eşiyle poşulu poz verdi         
16:24
İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı         
15:24
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Nasıl dolandırmışım, bir tane yalanımı söylesinler! Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Nasıl dolandırmışım, bir tane yalanımı söylesinler!         
14:20
İBB Başkanı İmamoğlu: Bugüne kadar bunu yapmadım artık afişe edeceğim İBB Başkanı İmamoğlu: Bugüne kadar bunu yapmadım artık afişe edeceğim         
13:20
Karısını taciz eden adamı, adliye çıkışı tabancayla vurarak öldürdü Karısını taciz eden adamı, adliye çıkışı tabancayla vurarak öldürdü         
11:57
Son Dakika: Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kar sebebiyle Ankara yönüne ulaşım sağlanamıyor Son Dakika: Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kar sebebiyle Ankara yönüne ulaşım sağlanamıyor         
11:34
Temizlik işi için iletişime geçtiği adamın tacizine maruz kaldı Temizlik işi için iletişime geçtiği adamın tacizine maruz kaldı         
10:44
Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı         
10:20
Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı         
09:32
New York Belediye Başkanı'nın Türk manavı! Başkan alışveriş yaptı, sosyal medyadan paylaştı New York Belediye Başkanı'nın Türk manavı! Başkan alışveriş yaptı, sosyal medyadan paylaştı         
08:46
Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı         
08:37
Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu         
08:17
Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu         
08:15

Son Dakika Haberleri
07:54 Sinop valiliğinden vatandaşlara "Sokağa çıkmayın" uyarısı! Yoğun kar yağışı bekliyorlar
07:51 Dolar ne kadar oldu? İşte 20 Ocak Perşembe güncel rakamlar
07:42 Meteoroloji 7 günlük hava tahmin raporunu yayımladı! İstanbul dahil birçok ilde kar yağışı günlerce sürecek
07:40 Oyuncu Gaspard Ulliel, kayak kazasında yaşamını yitirdi
07:36 Gram altın güne düşüşle başladı! İşte 20 Ocak güncel fiyatlar
00:59 "Sana gazetecilik öğretiyorum" çıkışı canlı yayını karıştırdı: O sözleri sana yediririm, haddini aşma
00:46 Survivor All Star'a veda eden ilk isim Gizem Kerimoğlu oldu
00:38 Ataşehir'de kulelere aynı anda onlarca yıldırım düştü
00:19 Acun Ilıcalı'ya İngiltere'de herkes yeni lakabıyla sesleniyor
00:02 5 çocuğu ile birlikte yaşayan kadın evinde vurulmuş halde bulundu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2022 08:00:39. #1.13#
SON DAKİKA: Sinop valiliğinden vatandaşlara "Sokağa çıkmayın" uyarısı! Yoğun kar yağışı bekliyorlar - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement