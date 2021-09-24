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Sırbistan Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosluğu törenle hizmete açıldı - Son Dakika

Sırbistan Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosluğu törenle hizmete açıldı

24.09.2021 09:00
Sırbistan Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosluğu törenle hizmete açıldı, System.String[]

Türkiye ve Sırbistan arasındaki sosyal, ekonomik ve kültürel ilişkilerin gelişimine büyük katkı sağlaması hedefiyle, Sırbistan Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosluğu düzenlenen törenle resmen kuruldu.

Yoğun bir katılıma sahne olan açılış törenine RUMELİSİAD Konağı ev sahipliği yaparken, törende konuşan Sırbistan Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosu Zarif Alp, "Sırbistan Fahri Konsolosluğumuz aracılığıyla, iki ülke arasındaki ortak çıkarları korumak ve ileriye dönük atılacak adımlarda iş dünyamızla ve devletimizle el birliği yapmak, en temel vazifemiz olacak" dedi.

Bursa, 23.09.2021 - Türkiye ve Sırbistan arasındaki sosyal, ekonomik ve kültürel ilişkilerin gelişimine büyük katkı sağlaması hedefiyle, Sırbistan Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosluğu düzenlenen törenle resmen kuruldu.

Yoğun bir katılıma sahne olan açılış töreni, RUMELİSİAD Konağı ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Düzenlenen törene; Sırbistan Cumhuriyeti Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi H. E. Sn. Zoran Markoviç, Bursa Vali Yrd. Halil Serdar Cevheroğlu, AK Parti Bursa Milletvekilleri Mustafa Esgin, Refik Özen, Ahmet Kılıç, CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan, İYİ Parti TBMM Grup Başkanı ve Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu'nun yanı sıra ilçe belediye başkanları, Sırbistan'dan milletvekilleri, belediye başkanları ile iş dünyasından ve sivil toplum kuruluşlarından çok sayıda isim katıldı.

Trio gösterisi ile eğlenceli bir şekilde başlayan etkinlik, Sırbistan Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosu Zarif Alp'in hayat hikayesini anlatan filmin izlenmesi ile devam etti.

Paha biçilemez bir duygu

Törende ilk açılış konuşmasını da günün ev sahibi ve aynı zamanda RUMELİSİAD Başkanı olan Fahri Konsolos Zarif Alp yaptı. Alp, "Sırbistan'ın sancak bölgesinde doğup, oradan küçük yaşlarda Türkiye'ye göç ettim. Sırbistan ve Türkiye arasında geçmişten gelen güçlü bağları yakinen bilen biriyim. Dolayısıyla doğduğum topraklar ile doyduğum topraklar arasında böylesine kıymetli bir köprü kuruyor olmanın gururu, gerçekten paha biçilemez. İki ülke arasında her alanda ikili münasebetlerin daha da ilerletilmesi noktasında da güçlü bir irade söz konusu. Sırbistan Fahri Konsolosluğumuz aracılığıyla, iki ülke arasındaki ortak çıkarları korumak ve ileriye dönük atılacak adımlarda iş dünyamızla ve devletimizle el birliği yapmak, en temel vazifemiz olacak. Aynı zamanda, üstlenmiş olduğumuz bu sorumluluğun bilinciyle, mevcut ilişkileri daha da pekiştirme odaklı faaliyetlerimizi iki ülke geneline yayma hedefiyle çalışmalarımızı şekillendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'den Sırbistan'a açılan yeni bir kapı olacak

"Sırbistan, yatırımcılar için büyük fırsatlar barındırıyor ve ticaret hacmi hedefinin yakalanabilmesi için de özellikle iş dünyamıza önemli görevler düşüyor" diyen Alp, "Burası eminim ki Türkiye'den Sırbistan'a açılan yeni bir kapı olacak ve bu kapının ardında da Sırbistan coğrafyası ile birlikte, toplamda 12 Balkan ülkesinin sunduğu pek çok imkân ve yatırım fırsatı bulunacak. İki ülke arasında kısa vadede 2 milyar, uzun vadede de 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefleri belirlenmiş durumda. Bu bakımdan, belirlenen ticaret hacmi hedeflerine ulaşılması noktasında hem Türkiye'deki iş insanlarını hem de Sırbistan'daki iş insanlarını, karşılıklı yatırım fırsatlarını değerlendirmeye davet ediyorum. Sırbistan Bursa Fahri Konsolosluğunun Bursa'mıza, ülkemize ve Sırbistan'a hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Türk halkıyla gurur duydular

"Bizler de 2015 yılında, Sırbistan'daki doğduğum topraklarda bulunan ve ilkokulu okuduğum Duşan Tomaşeviç Çirko Okulunu restore etmiştik. Yine Prije Polje hastanesine çok sayıda cihazı da bağışlamıştık. Yapılan okulun ardından oradaki insanlar, Türk halkıyla bir kez daha gurur duydular. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz ki geçmişte atılan bu tür adımlar, uzatılan her el, bir gün mutlaka karşımıza çıkıyor. İnanıyorum ki orada çok başarılı öğrenciler yetişecek. Tek düsturum var o da "nerede olursan ol, fayda sağla. Ancak o zaman istediğin yere ulaşabilirsin" diye konuştu.

Yaşasın Türkiye-Sırbistan ilişkileri

Daha sonra söz alan Sırbistan Cumhuriyeti Büyükelçisi Zoran Markoviç, bu değerli açılışı gerçekleştirmekten dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Burada bulunmaktan dolayı çok memnunum. Bursa'da bu konsolosluğun açılması, iki ülkenin geleceği açısından çok büyük önem taşımaktadır. Eminim ki Sn. Zarif Alp, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirici noktada çok önemli çalışmalar yapacak. Yaşasın Sırbistan, yaşasın Türkiye, yaşasın Türkiye-Sırbistan ilişkileri" dedi.

Köprü rolü üstleniyor

Sonrasında söz alan CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan da çok geniş bir protokol ile açılışı gerçekleşen etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Türkiye ile Balkan ülkeleri arasında ilişkileri güçlendirmek adına RUMELİSİAD önemli bir köprü rolü üstleniyordu. Bugün açılan Sırbistan Bursa Fahri Konsolosluğu ile bu ilişkilerin daha da güçleneceğine inancım sonsuz. Hem Bursa'daki iş insanlarımıza hem Türkiye'deki ve Sırbistan'daki iş insanlarına, Bursa'mızda açılan fahri konsolosluğun bir ufuk olacağına inanıyorum. Hayırlı olsun."

"Rumeli barışına, istikrarına, çok büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum"

AK Parti Bursa Milletvekilleri Mustafa Esgin ise"Ortak köprüye sahip olan insanlarla bir araya geldik. Geçmişten beri köklü bir bağa sahip olan bu iki ülkenin birlikteliğine, gelişimine katkı sağlayan herkese teşekkür ederiz. Bu hamlenin, Rumeli barışına, istikrarına, çok büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum. İki ülke arasında ekonomik ilişkiler her geçen gün gelişiyor. Yakında ticari hacim 5 milyar doları bulacak. Ekonomik ilişkiler, bu dostluğun kalıcı hale gelmesinde çok büyük önem taşıyor. Fahri konsolosluklar, ülkelerarası ilişkilerin gelişiminde ciddi rol üstleniyor. Bu anlamda, Sn. Zarif Alp'e görevinde başarılar diliyorum" dedi.

Sırbistan Milletvekili Muammer Bacevac ise "Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz fahri konsolosluk, iki arasındaki dostluğu, iş birliğini, güçlü ilişkileri temsil ediyor. İki ülkenin tarihi birlikteliği tartışılmaz bir boyutta. Şu anda da çok iyi şekilde devam ediyor. Sırbistan Bursa Fahri Konsolosluğu'nun her iki ülke açısından da hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Çok önemli bir adım

Törende konuşan İYİ Parti TBMM Grup Başkanı ve Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu da "Güçlü ülke olmak için bölgenizin güçlü olması lazım. Dolayısıyla bu tür adımlar, bölgenin güçlü olması için çok önemli. Buradaki açılışı bunun için çok önemli bir adım olarak görüyorum. Sırbistan ve Türkiye Dışişleri Bakanlıklarını kutluyorum. RUMELİSİAD'ı kutluyorum. Değerli işadamı Zarif Alp Bey'i kutluyor, yeni görevinde kendisine başarılar diliyorum" dedi.

Son olarak söz alan Bursa Vali Yrd. Halil Serdar Cevheroğlu ise "Bugün Güney Marmara'nın incisi Bursa'da, Sırbistan Bursa Fahri Konsolosluğunun açılışındayız. Bursa, tarihi, ekonomisi, sanayisi ve tüm parametreleriyle öncü bir şehirdir. Bursa bir gönül şehridir. Gönül coğrafyasının ilk safhasında da Balkanlar vardır. Geçmişten beri süregelen bu ilişkiler güçlenerek devam etmektedir. Bu ilişkilerin daha da güçlenmesi de karşılıklı güçlü bağlardan dolayı adeta bir zorunluluktur.

Fahri konsolosluk beratının takdim edildi

Büyük bir coşku ile gerçekleşen açılış töreni, kurdele kesilmesi ve Sırbistan Cumhuriyeti Fahri Konsolosu Sn. Zarif Alp'e, fahri konsolosluk beratının takdim edilmesi ile son buldu.

Kendisine bu değerli takdimi Sırbistan Cumhuriyeti Büyükelçisi Sn. Zoran Markoviç yaparken, etkinliğin sonunda tüm protokol üyelerinin katılımıyla hatıra fotoğrafı çekildi.

Sırbistan Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosluğu törenle hizmete açıldı

Togo Cumhuriyeti, Sırbistan, Türkiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Sırbistan Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosluğu törenle hizmete açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sırbistan Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosluğu törenle hizmete açıldı - Son Dakika
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