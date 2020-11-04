Şirin Payzın bildiriyor: Bölünmüş, yıpranmış ve hasar görmüş bir ABD var; bu ortamda seçime giden... - Son Dakika

Şirin Payzın bildiriyor: Bölünmüş, yıpranmış ve hasar görmüş bir ABD var; bu ortamda seçime giden...

T24 Dış Haberler Editörü Metin Kaan Kurtuluş'un sorularını yanıtlayan Şirin Payzın şunları aktardı: "Demokratların kalesi New York'ta sandıkta oy kullanmak yerine mektupla oy kullanmayı tercih etti.

T24 Dış Haberler Editörü Metin Kaan Kurtuluş'un sorularını yanıtlayan Şirin Payzın şunları aktardı: "Demokratların kalesi New York'ta sandıkta oy kullanmak yerine mektupla oy kullanmayı tercih etti. ABD genelinde oy kullanma oranının yüksek olacağı belirtiliyor. Polis şiddetiyle hayatını kaybeden siyah Amerikalıların başlattığı ırkçılık karşıtı eylemlere Hispanikler, göçmenler, bazı beyaz Amerikalılar da destek verdi.

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