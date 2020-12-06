"Şirin Tekeli Araştırma Ödülleri"ni kazananlar çevrim içi konferansta açıklandı - Son Dakika

"Şirin Tekeli Araştırma Ödülleri"ni kazananlar çevrim içi konferansta açıklandı

06.12.2020 11:55

Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi'nin (SU Gender) demokrasi, akademik özgürlük, toplumsal cinsiyet eşitliği ve feminizm alanlarında öncü çalışmalar yapan Şirin Tekeli anısına düzenlediği "2020 Şirin Tekeli Araştırma Ödülleri" sahiplerini buldu.

Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi'nin (SU Gender) demokrasi, akademik özgürlük, toplumsal cinsiyet eşitliği ve feminizm alanlarında öncü çalışmalar yapan Şirin Tekeli anısına düzenlediği "2020 Şirin Tekeli Araştırma Ödülleri" sahiplerini buldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Şirin Tekeli'nin bıraktığı zengin mirasın yaşaması, paylaşılması ve çeşitlenmesi amacıyla 2017'den bu yana verilen Araştırma Ödülleri, bu yıl çevrim içi gerçekleşen Şirin Tekeli Araştırma Ödülü Tören ve Konferansı kapsamında duyuruldu.

Türkiye'de toplumsal cinsiyet odaklı araştırmaları desteklemeyi ve teşvik etmeyi amaçlayan Şirin Tekeli Araştırma Ödülü'ne bu yıl Ayşe Akalın-Demet Lüküslü, Yonca Cingöz, Gülçün Con Wright ve Füsun Kökalan Çımrın layık görüldü.

Bu yıl dördüncü kez verilen ödüle, doktora öğrencileri ile doktora derecesini tamamlamasının üzerinden en fazla 15 yıl geçen araştırmacıların başvuruları kabul edildi. Araştırma önerileri, üniversiteler arası bir seçici kurul tarafından akademik kriterler temel alınarak değerlendirildi.

Toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanında yazar ve araştırmacıları bir araya getiren konferans, bu yıl çevrim içi ortamda gerçekleşti.

"3 yılda 27 araştırmaya destek sağladık"

Açıklamada konferansın açılışında yaptığı konuşmaya yer verilen SU Gender Direktörü Hülya Adak, "Bu yıl ilk çevrim içi ödül ve konferansımızı yapıyoruz. Konferansı 2017 yılında Şirin Tekeli'nin aramızdan ayrıldığı yıl başlattık. Önümüzdeki yıl konularımızı biraz daha genişletmek istiyoruz. Umuyoruz ki sosyal bilimler ve beşeri bilimler üzerine kurguladığımız bu ödüllere iklim adaleti, engellilik ve toplumsal cinsiyet çalışmaları ekseninde yeni ödüller eklenir. Geçen 3 yılda 27 araştırmaya destek sağladık. Bu araştırmaları önümüzdeki yıl bir kitap olarak derlemek ve 2021 veya sonrasında yayınlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi ve SU Gender eski Direktörü Ayşe Gül Altınay ise açılış kapsamında Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı'nın kurucularından Füsun Ertuğ ile çevrim içi bir sohbet gerçekleştirdi.

Ayşe Gül Altınay, feminist hareketteki rolü ve yeri çok önemli olan Şirin Tekeli'yi anmak için çevrim içi bir ortamda bile olsa bir araya gelmenin çok büyük gurur olduğunu belirterek, Füsun Ertuğ'un feminist hareketteki rolüne dikkat çekti.

Altınay, "Kadın Eserleri Kütüphanesi'ni kuran, yaşatan ve arşiv mekanı olarak hayatta tutan herkese teşekkür ediyoruz. Kütüphane ve Mort Çatı'nın 30'uncu yılı. İkisi de çok kıymetli. Füsun Ertuğ, 1980'lerin başından itibaren feminist hareketlerle birlikte feminist gözle bakarak arşiv oluşturan biri. Kadınların bitkilerle olan ilişkilerini ve toprakla kurduğu yaratıcı ilişkileri nasıl hikayeleştirdikleri üzerine öncü çalışmalar yapan bir isim." değerlendirmesinde bulundu.

Füsun Ertuğ ise konuşmasında Şirin Tekeli adına Sabancı Üniversitesi'nin böyle bir ödül vermesinin çok anlamlı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Şirin Tekeli'nin bilimsel araştırmaları desteklemek için verdiği çabaya bir armağan. Şirin Tekeli'nin hepimizi bir araya getirip kurumlaşmayı sağlaması gerçekten çok önemli. Bugün hem Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı'nın hem de Mor Çatı'nın 30'uncu yılını kutluyoruz. Kadın hareketinin müşterek kazanımıdır kütüphane. Şirin başta olmak üzere kadın hareketlerinin öncüsü pek çok kadın bize özel arşivlerini bağışladı. Araştırmacılar, bunlar üzerinde birinci elden çalışmaya başladıklarında inanılmaz sonuçlar ortaya çıkacak. Bu da Türkiye'deki kadınların müşterek mirasının ne kadar zengin olduğunu ortaya koyacak."

Geçen yıl ödül alanlar araştırma sonuçlarını paylaştı

Konferans kapsamında geçen yıl Şirin Tekeli Ödülleri'nin kazanan araştırmacıların, çalışmalarını paylaştığı iki ayrı panel yapıldı.

İlk panelde, geçen yıl araştırma ödülü kazanan Sezen Bayhan-"Ders Kitapları ve Müfredatta Cinsiyetlendirilmiş-Askerileştirilmiş Ulus Kimlik İnşasının Evrimi", Z. Selen Artan-Bayhan-"Darülbedayi'nin 'Öteki' Kadınları: Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Tiyatro ve Toplumsal Bellek", Derya Acuner-"Türkiye Güncel Sanatında Kumaşın Politik Çağrışımları Üzerine Bir Çalışmanın İlk Senesinden Notlar" isimli araştırmalarının sonuçlarını paylaştı.

Konferans kapsamında düzenlenen ikinci panelde ise geçen yıl Araştırma Teşvik Ödülü'nü kazanan Burcu Binbuğa-"Ekofeminist Perspektiften Ekoloji Mücadelesi", Pınar Karababa Demircan-"Kadın Emeğinin Kesişen ve Dönüşen Formları: İpek Halı ve Kutnu Dokumacılığı Örnekleri", Merve Koç-"Normatif Bedende Erkeklik Deneyimleri: Hegemonik Erkeklik Söylemi ve Cüce Erkekler", Özlem Ezer-"Suriyeli Kadın Mülteci Anlatılarında Yaşayan Din ve İnançlar" başlıklı araştırmalarının çıktılarını aktardı.

Konferans, bu yıl kazananların ödüllerinin verildiği çevrim içi gerçekleşen tören ile sona erdi.

Sabancı Üniversitesi, araştırma, Tekeli, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Şirin Tekeli Araştırma Ödülleri'ni kazananlar çevrim içi konferansta açıklandı - Son Dakika


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