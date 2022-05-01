ŞİRİNEVLER'DE BAYRAM ÖNCESİ UCUZ BAKLAVA KUYRUĞU - Son Dakika
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ŞİRİNEVLER'DE BAYRAM ÖNCESİ UCUZ BAKLAVA KUYRUĞU

01.05.2022 21:01

Şirinevler'de Ramazan Bayramı öncesi bir baklavacının piyasaya göre ucuz fiyata sattığı baklavalar nedeniyle yoğunluk oluştu.

Şirinevler'de Ramazan Bayramı öncesi bir baklavacının piyasaya göre ucuz fiyata sattığı baklavalar nedeniyle yoğunluk oluştu. Arife günü tatlıcı dükkanın önünde sıraya giren vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu.

Ramazan Bayramı öncesi Şirinevler'de ucuz baklava almak için bir tatlıcının önünde uzun kuyruklar oluştu. Yoğunluk nedeniyle iş yeri çalışanları müşterileri gruplar halinde içeri aldı. Tatlıcıda 42 liraya satılan cevizli baklava kısa sürede tükendi. Bunun üzerine 59 liraya satılan fıstıklı baklava almak için sıraya girildi.

FİYATLARIMIZ PİYASAYA GÖRE GAYET MAKUL

Baklava firmasının İstanbul'daki şubesini işleten Adil İpekli, Firmamız bir Şanlıurfa firmasıdır. Baklavalarımız Şanlıurfa'da kendimize özgün doğal ürünlerle hazırlanmaktadır. Türkiye'nin dört bir yanına dağıtılmaktadır. Şu an Şirinevler şubesindeyiz. Türkiye'de baklavanın en çok satıldığı noktadayız. İstanbul halkı bizi sevdi, sahip çıkıyor. Müşterilerimizin istediği şekilde kendilerine ürün takdim etmeye çalışıyoruz. Fiyatlarımız piyasaya göre gayet makul. Biz cüzi bir kar oranıyla çalışan bir firmayız. Bayram arifesi görüyorsunuz insanlar tatlı almak için bekliyorlar. Biz de elimizden geldiğince, müşterilere tatlıları yetiştirme derdindeyiz ifadelerini kullandı.

FİYATLAR CAZİP UYGUN

Sabah saatlerinden itibaren sırada beklediğini söyleyen Süleyman Alpaydın Sabah saat 09.30'dan beri bu kuyrukta bekliyorum. Kuyruk arka caddede de, ara sokağın içinden buraya kadar geldik. İnsanların maddi durumu olmadığı için bu sıraya geçip, bu kuyruğa katlanmak zorunda kalıyor. Fiyatlar cazip uygun. Şimdiden tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum dedi.

FİYATINDAN ZİYADE LEZZETİ ÇOK GÜZEL

Ucuza baklava almak için sırada bekleyen Salih Yıldız ise, Yaklaşık saat 10.00'dan beri buradayım. Kalabalığın nedeni insanların birbirine anlayışsız olmasından kaynaklanıyor. Çalışanlar ellerinden geleni yapıyor, yönlendirmeye çalışıyor. Bizim insanlarımız duyarsız bu konuda. Üstelik kavgalar bile çıktı burada anlamsız yere sebepsiz yere. Ayrı bir lezzeti var, fiyatından ziyade lezzeti çok güzel. Diğer baklavalara nazaran çok çok iyi yani şeklinde konuştu.

ŞİRİNEVLER'DE BAYRAM ÖNCESİ UCUZ BAKLAVA KUYRUĞU
ŞİRİNEVLER'DE BAYRAM ÖNCESİ UCUZ BAKLAVA KUYRUĞU
ŞİRİNEVLER'DE BAYRAM ÖNCESİ UCUZ BAKLAVA KUYRUĞU
ŞİRİNEVLER'DE BAYRAM ÖNCESİ UCUZ BAKLAVA KUYRUĞU

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞİRİNEVLER'DE BAYRAM ÖNCESİ UCUZ BAKLAVA KUYRUĞU - Son Dakika


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