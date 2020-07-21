Şirketlerde 'partnerlik sistemi' yaygınlaşıyor

İş çevrelerinde değişim devam ediyor. Şirketlerde 'partnerlik sistemi' yaygınlaşmaya başladı.



Tüm dünyada ve ülkemizde kurumsal, gelişime ve yeniliğe açık şirketler tarafından uygulanan 'partnerlik sistemi', bilgi, birikim ve tecrübeleriyle şirkete değer katan ve fark oluşturan çalışanlara verilen bir unvan olarak biliniyor. Partner unvanı alan çalışanlar görev yaptıkları şirketlerde daha fazla sorumluluk sahibi olurken şirketle ilgili alınacak kararlarda daha etkili bir konuma da gelmiş oluyorlar.



Sınai Mülkiyet sektörünün köklü kuruluşlarından Grup Ofis Marka Patent de şirket yapılanmasında 'partnerlik' sistemini uygulamaya başladı. Grup Ofis Marka Patent Marmara Bölge Müdürü Mahmut Duman, Marmara Bölge Müdür Yardımcısı Hüseyin Can ve Patent Çözüm Yöneticisi Gizem Teke Karslı 'partner' unvanının sahibi oldular.



Grup Ofis Marka Patent Genel Müdürü Cenk Sevinç partnerlik sistemi ilgili olarak görüşlerini şöyle ifade etti: "Sınai mülkiyet sektöründe pek çok konuya öncülük etmiş bir şirketiz, yenilikçi ve gelişime açık bir yapımız var. Partnerlik Sistemi, bir süredir hayata geçirmek istediğimiz, gündemimizde olan bir konuydu ve 2020 yılı bu hedefimizi gerçekleştirdiğimiz bir yıl oldu. Bundan sonra da Grup Ofis Marka Patent'te partner unvanı, sektördeki tecrübeli kişiler arasından kriterlerimizi sağlayanların alabileceği bir unvan olacak." - İSTANBUL