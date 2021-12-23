Üye Girişi
Şırnak, 207 personel ve 76 araç ile kışa hazır - Son Dakika

Şırnak, 207 personel ve 76 araç ile kışa hazır

23.12.2021 14:36

Şırnak, 207 personel ve 76 araç ile kışa hazırŞIRNAK Şırnak Valiliği, vatandaşların kış aylarında kar ve buzlanmadan etkilenmemesi için hazırlıklarını tamamladı.

Şırnak, 207 personel ve 76 araç ile kışa hazır

ŞIRNAK Şırnak Valiliği, vatandaşların kış aylarında kar ve buzlanmadan etkilenmemesi için hazırlıklarını tamamladı. Vali Ali Hamza Pehlivan, 2 bin 619 kilometrelik yol ağında karayolları ve İl Özel İdaresi 207 personel, 76 araçla karla mücadele gerçekleştireceklerini belirtti.

Kış aylarının soğuk ve karlı geçtiği Şırnak'ta kent merkezi ve kırsalda vatandaşların ulaşımda sorun yaşamaması ve köy yollarının açık tutulması amacıyla yapılan hazırlıklar tamamlandı. Karla mücadele kapsamında 2 bin 619 kilometrelik yolda, Şırnak Belediyesi, Karayolları 95. Şube Şefliği, DEDAŞ, Türk Telekom, AFAD, jandarma, emniyet ve sağlık birimleri 207 personel, 76 araç ve teçhizat ile kışa hazır duruma getirildi.

Yapılan hazırlıkları incelemek üzere İl Özel İdaresi'ne gelen Vali Ali Hamza Pehlivan, 7 bin 152 yüz ölçüme sahip olduklarını, 6 ilçe, 240 köy ve 189 köy yerleşim alanı olarak kullanıldığını açıkladı. Yüksek kesimli köylerde kar mücadelesi verildiğini söyleyen Pehlivan, "Aralık ayı başında kış hazırlıklarını hızlandırdık. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda Özel İdaresi sorumluluğunda kar nedeniyle kapanması muhtemel olan yolların açılması hususunda 7 kurum belirlendi. Belirlenen 7 kuruma göre personel ve araç tesis edildi. İl genelinde 71 iş makinası, 5 paletli ambulans ve 207 personel görevlendirildi. İl emniyet, jandarma, AFAD, belediye ekipleri ile sağlık ekipleri her zaman olduğu gibi kış mevsiminde 7 gün 24 esaslı çalışmalarını sürdürecekler" ifadelerinde bulundu.

Vali Pehlivan, "Merkezi yerlerde ise belediyemiz karla mücadeleyi sürdürüyor. Şırnak Belediyesi bu kapsamda hazırlıklarını tamamladı. Yine 7 gün 24 saat esaslı vazife görecek şekilde 13 aracını hazır tutuyor. Buzlanmaya karşı da gerekli tuz stoklamayı yapmış durumda. 2 kar küreme, 1 greyder, 3 kazıyıcı kepçe, 1 loder, 3 damperli kamyon ve pikapla merkezde görev yapacak. Tabi belde ve ilçe belediyelerimiz de gerekli hazırlıklarını tamamladılar" diye konuştu.

"Paletli ambulans ve helikopterler hazır durumda"

7 gün 24 saat esaslı çalışan İl Sağlık Müdürlüğünün de hazırlıklarını tamamladığını aktaran Pehlivan sözlerini şöyle sürdürdü:

"5 paletli ambulans hizmet verecek. Bunların 3'ü merkezde, 1'i Beytüşşebap'ta ve 1 Uludere de görev yapacak. 23. Sınır Piyade Tümen komutanlığı ve Jandarma Bölge Komutanlığımız acil durumlarda helikopter ihtiyacı olduğu zamanlarda havanın müsaade ettiği ölçüde ve acil durumlarda devrede olacak. Ayrıca AFAD, Emniyet, Jandarma ve DEDAŞ ekipleri karla mücadelede 7 gün 24 saat esaslı takipte olacaklar. Emniyet ve jandarma ekipleri trafikte güvenliğin sağlanması için sürekli devriye hizmeti için vatandaşların can ve mal güvenliğini tesis için 7 gün 24 saat esaslı çalışmaya devam edecekler."

Şırnak, 207 personel ve 76 araç ile kışa hazır
Şırnak, 207 personel ve 76 araç ile kışa hazır
Şırnak, 207 personel ve 76 araç ile kışa hazır
Şırnak, 207 personel ve 76 araç ile kışa hazır
Şırnak, 207 personel ve 76 araç ile kışa hazır
Şırnak, 207 personel ve 76 araç ile kışa hazır
Şırnak, 207 personel ve 76 araç ile kışa hazır

Jandarma, Tragger, Şırnak, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şırnak, 207 personel ve 76 araç ile kışa hazır - Son Dakika


YORUMLAR
500
Doların düşmesinden önce Bakan Nebati ile Berat Albayrak'ın görüştüğü iddialarına Hazine Bakanlığı'ndan yalanlama geldi Doların düşmesinden önce Bakan Nebati ile Berat Albayrak'ın görüştüğü iddialarına Hazine Bakanlığı'ndan yalanlama geldi         
18:54
Benzin ve motorine gelen büyük indirim pompayı değiştirmedi! Vatandaş tepkili Benzin ve motorine gelen büyük indirim pompayı değiştirmedi! Vatandaş tepkili         
18:18
Doların düşmesi sonrası çiftçinin beklediği haber geldi! Gübre fiyatları yüzde 22 düştü Doların düşmesi sonrası çiftçinin beklediği haber geldi! Gübre fiyatları yüzde 22 düştü         
17:00
Ceylin karakteriyle ünlenen Pınar Deniz; Yargı'dan ayrılıyor mu? Ceylin karakteriyle ünlenen Pınar Deniz; Yargı'dan ayrılıyor mu?         
16:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mezarım biraz daha büyük olacak" dedi, salondakiler dua ile karşılık verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mezarım biraz daha büyük olacak" dedi, salondakiler dua ile karşılık verdi         
15:07
Koronavirüse yakalanan Engin Altan Düzyatan: Benimle temas edenler lütfen test yaptırsın Koronavirüse yakalanan Engin Altan Düzyatan: Benimle temas edenler lütfen test yaptırsın         
14:09
Türkiye'nin en soğuk yeri sıfırın altında 26,6 dereceyle Sivas'ın İmranlı ilçesi oldu Türkiye'nin en soğuk yeri sıfırın altında 26,6 dereceyle Sivas'ın İmranlı ilçesi oldu         
13:24
Tıp dünyasını ters köşe eden araştırma! Bu genetiğe sahip olanlara şeker yarar sağlıyor Tıp dünyasını ters köşe eden araştırma! Bu genetiğe sahip olanlara şeker yarar sağlıyor         
12:59
2021'de en çok konuşulan parti liderleri açıklandı! Erdoğan zirvede, ikinci ve üçüncü sıralarda Millet İttifakı liderleri var 2021'de en çok konuşulan parti liderleri açıklandı! Erdoğan zirvede, ikinci ve üçüncü sıralarda Millet İttifakı liderleri var         
12:21
Şaşkınlığın bu kadarı! Tuvalet kapısını pencereyle karıştırınca camdan aşağı düştü Şaşkınlığın bu kadarı! Tuvalet kapısını pencereyle karıştırınca camdan aşağı düştü         
12:20
Net maaşınız artacak! İşte vergi istisnasıyla bilmeniz gereken 10 bilgi Net maaşınız artacak! İşte vergi istisnasıyla bilmeniz gereken 10 bilgi         
12:19
Toprağa vurdukları kazmayı geri çekemeyen kazı ekibi, gözyaşlarına boğuldu Toprağa vurdukları kazmayı geri çekemeyen kazı ekibi, gözyaşlarına boğuldu         
11:10
Yoksulluğun en çarpıcı hali! Genç çift ve küçük kızları farelerin cirit attığı depoda yaşıyor Yoksulluğun en çarpıcı hali! Genç çift ve küçük kızları farelerin cirit attığı depoda yaşıyor         
10:46
Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak         
10:21
Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar         
09:02
En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi         
08:31
Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın         
07:51

Son Dakika Haberleri
18:53 Doların düşmesinden önce Bakan Nebati ile Berat Albayrak'ın görüştüğü iddialarına Hazine Bakanlığı'ndan yalanlama geldi
18:18 Dokuzuncu kattan atlayan genç kız hayatını kaybetti, arkadaşı ise son anda kurtarıldı
18:17 Benzin ve motorine gelen büyük indirim pompayı değiştirmedi! Vatandaş tepkili
18:17 237 yumruk yedi ama nakavt olmadı! Kadın boksörün yüzünün geldiği son hal dehşete düşürdü
18:15 A Milli Takım bu yıl 5 basamak birden düştü! 2021 FIFA dünya sıralaması açıklandı
17:45 Fatma Şahin, öğrencilik yıllarında verdiği mücadeleyi anlattı: Müdürün odasında 40 dakika ağladım
17:40 Sonunda bu da oldu! Yalanabilir televizyon icat edildi, ekrandaki yemekleri tadıyorlar
17:27 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na bedava elektrik tepkisi: Yapın bedava, elinizi tutan mı var?
17:26 Galatasaray tarihi yıkımı yaşıyor! Tablo ilk defa bu kadar vahim
17:21 Gece otel odasında fotoğraf çeken kadın, ertesi gün gördüğü ayrıntıyla dehşeti yaşadı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2021 19:04:10. #1.11#
SON DAKİKA: Şırnak, 207 personel ve 76 araç ile kışa hazır - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement