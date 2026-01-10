Şırnak Enerji Altyapısı Bakanla Görüşüldü

Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile kentin enerji altyapısına ilişkin görüştü.
Tatar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a, kentte faaliyet gösteren TPAO ve TPIC tarafından yürütülen petrol çalışmaları başta olmak üzere, mevcut enerji yatırımları, enerji altyapısındaki konuları aktardı. Şırnak'ın enerji alanındaki talep ve beklentileri dile getirildi.
Tatar, gösterdiği ilgi dolayısıyla Bakan Bayraktar'a teşekkür etti. - ŞIRNAK
