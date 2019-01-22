Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta 11 Sığınak Ele Geçirildi

Şırnak'ta 11 Sığınak Ele Geçirildi

1 saat önce

Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda Bestler Dereler bölgesinde terör örgütü PKK mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen 11 sığınak ele geçirildi.

Şırnak'ta 11 Sığınak Ele Geçirildi, System.String[]
Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda Bestler Dereler bölgesinde terör örgütü PKK mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen 11 sığınak ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca merkez Bestler Dereler bölgesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, PKK'lı teröristlerce bahar ve yaz aylarında geçici olarak kullanıldığı değerlendirilen 3'ü tahrip olmuş 11 sığınak tespit edilmiştir. Operasyon bölgesinde, 3 adet şemsiye, 1 adet sırt çantası, 1 adet dörtlü ocak, 1 adet çadır, ve sığınak yapımında kullanılan kazma ve kürek de ele geçirildi. - ŞIRNAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:06 Kaynak: İHA

Jandarma, Şırnak, 3. Sayfa
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