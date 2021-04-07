Şırnak'ta 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Şırnak'ta 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak Bestler Dereler bölgesinde devam eden Eren-10 Operasyonu kapsamında 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Şırnak Bestler Dereler bölgesinde devam eden Eren-10 Operasyonu kapsamında 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Jandarma Genel komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Eren-10 Operasyonu kapsamında, Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde bir grup teröristle sağlanan temas sonucu çıkan çatışmada 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi. (Melih Yiğit/İHA)

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