Şırnak'ta etkili olan kar nedeniyle 30 köy ve 8 mezra yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şırnak'ta etkili olan kar nedeniyle 30 köy ve 8 mezra yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Şırnak'ta etkili olan kar nedeniyle 30 köy ve 8 mezra yolu ulaşıma kapandı

6 saat önce

Şırnak'ta etkili olan kar nedeniyle 30 köy ve 8 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Şırnak'ta etkili olan kar nedeniyle 30 köy ve 8 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Kentte etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, kar kalınlığı merkezde 20, kırsalda ise 40 santimetreye ulaştı.

Kar nedeniyle yolu kapanan merkeze bağlı 11 köy ve 2 mezra, ilçelerden Beytüşşebap'ta 9 köy, 3 mezra, Uludere'de 6 köy 2 mezra, Güçlükonak'ta da 4 köy 1 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekiplerince söz konusu yolların ulaşıma açılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Kent merkezinde de belediye ekipleri de kar küreme ve temizleme çalışması yürütülürken, belediye tarafından yapılan anonsta, sürücülerin yoğun kar yağışı nedeniyle mecbur olmadıkça araçlarını trafiğe çıkarmamaları uyarısında bulunuldu.

Öte yandan Şırnak Siirt yolu Birini mevkisi ile Şırnak- Hakkari yolu Çığlı mevkisinde yoğun kar yağışından dolayı kapanan kara yolu, ekiplerin çalışmasıyla açıldı.

Şırnak'ta etkili olan kar nedeniyle 30 köy ve 8 mezra yolu ulaşıma kapandı

Beytüşşebap, Güçlükonak, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 01:58 Kaynak: AA
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