Şırnak'ta Hükümlüler Fidan Dikti
23 dakika önce
Şırnak'ta Orman Haftası dolayısıyla hükümlüler fidan dikti.
Şırnak
'ta Orman Haftası dolayısıyla hükümlüler fidan dikti.
Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz
, Denetim Serbestlik Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Şırnak Belediyesince yürütülen proje kapsamında Gümüştepe mevkisi Segirik tepesinde 18 dekar alana hükümlüler fidan dikti.
Yılmaz, yaptığı açıklamada, orman sevgisini vatandaşlara kazandırmak gerektiğini söyledi.
Ormanların soluk alınacak mekanlar olduğunu dile getiren Yılmaz, bu mekanların genişletmek gerektiğini belirtti.
Etkinliğe, 23 Piyade
Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Tarım ve Orman İl Müdürü Bekir Kılıç
ve TSO Başkanı Osman Geliş
katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:59 Kaynak: AA
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