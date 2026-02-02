Şırnak\'ta Kaçakçılık Operasyonları: 103 Gözaltı

Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında yakalanan 103 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte 26 Ocak-1 Şubat'ta asayiş ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

Bu kapsamda, 1 gram metamfetamin, 7 gram esrar, uyuşturucu aparatı, 23 bin 900 dolar, 34 bin 500 avro, gümrük kaçağı 55 cep telefonu, 28 bin 632 paket sigara, 75 kilogram nargile tütünü, 2 bin 767 muhtelif hırdavat malzemesi, 2 bin 505 tekstil ürünü, 1058 kozmetik ve süs eşyası ile 826 muhtelif malzeme ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 103 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.