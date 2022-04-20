Şırnak'ta kırsaldaki ailelere ramazan yardımı - Son Dakika

Şırnak'ta Nizam-ı Alem Federasyonu tarafından kırsaldaki ihtiyaç sahibi 150 aileye ramazan ayı dolayısıyla gıda yardımında bulunuldu.

Federasyon tarafından gönderilen 150 gıda kolisi Gabar Dağı eteklerinde yer alan Kızılsu, Akçay ve Kayaboyun köyündeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Federasyon İl Temsilcisi Hacı Güneş, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ramazan dolayısıyla gönderilen gıda kolilerini vatandaşlara dağıtıldığını söyledi.

Yardımları sağlayan federasyon yetkililerine teşekkür eden Güneş, "Rahmeti bol olan iyilik ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinin yaşandığı ramazan ayında federasyonumuzca gönderilen gıda kolilerini ihtiyaç sahibi ailelere teslim ettik ve hayır dualarını aldık. Biz sadece vesile olduk, gönderenlerden, emeği geçen herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.