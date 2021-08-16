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Şırnak'ta kritik eşiği atlatan Kovid-19 hastaları aşı olmamanın pişmanlığını yaşıyor - Son Dakika

Şırnak'ta kritik eşiği atlatan Kovid-19 hastaları aşı olmamanın pişmanlığını yaşıyor

16.08.2021 12:30
Şırnak'ta kritik eşiği atlatan Kovid-19 hastaları aşı olmamanın pişmanlığını yaşıyor, System.String[]

Ülke genelinde aşı yaptırma oranının en düşük olduğu iller arasındaki Şırnak'ta, yoğun bakımda kritik eşiği atlatan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastaları aşı yaptırmamanın pişmanlığını yaşıyor.

Ülke genelinde aşı yaptırma oranının en düşük olduğu iller arasındaki Şırnak'ta, yoğun bakımda kritik eşiği atlatan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastaları aşı yaptırmamanın pişmanlığını yaşıyor.

Aşı olmayı ihmal ettikleri için hastalığı ağır geçiren kişiler arasında ilçede yaşayan Cevher Nasıroğlu (48), Salih Gök (46) ve Nurettin Baykura (34) da yer alıyor.

Şırnak Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde günlerce yaşam mücadelesi veren ve kritik eşiği atlatarak Kovid-19 servisine alınan hastaların tedavisi, pandemi hastanesine dönüştürülen Şırnak Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde sürüyor.

Nasıroğlu, Gök ve Baykura, yaşadığı sıkıntıları ve aşı olmadıkları için duydukları pişmanlığı AA muhabirine anlattı.

"Aşı olsunlar, benim durumuma düşmesinler, yazıktır, çok eziyet çekerler haberleri olsun"

Cizre ilçesinde yaşayan Cevher Nasıroğlu, 20 gün önce salgına yakalandığını ve bu zaman aralığında çok zorlu bir süreçten geçtiğini söyledi.

Doktorların elinden gelen her şeyi yaptığını ifade eden Nasıroğlu, "Allah onlardan razı olsun. 11 gündür kovid servisinde yatıyorum. 10 gün de yoğun bakımda geçirdim. Bu süreçte çok nefessiz kaldım. Nefes olmayınca insanın hayatı sönüyor. Aşı olsaydım bu hale düşmezdim." dedi.

Aşı olanların hastalığı hafif geçirdiğini ve herkese aşı olmayı tavsiye ettiğini belirten Nasıroğlu, "Aşı olsunlar benim durumuma düşmesinler, yazıktır, çok eziyet çekerler haberleri olsun. Aşı olacaktım, işlerden dolayı bir türlü olamadım, erteledim. En sonunda da virüse yakalandım" diye konuştu.

"Aşı olsaydım bu hale gelmezdim

Güçlükonak ilçesinde yaşayan Salih Gök de aşı olmadığı için pişmanlık duyduğunu dile getirdi.

Başta aşıyı önemsemediğini aktaran Gök, herkesi aşı olmaya davet ederek, "Aşı olsaydım bu hale gelmezdim. Çok zorlanıyorum, çok kötü, çekilmeyecek bir hastalıktır. Herkes aşı olsun. Aşı olmayanlar kesinlikle aşı olsunlar, ben de 'aşı olmayacağım' diyordum, 'ne aşısıdır' diye yanlış düşünmüşüm aşı hakkında. Aşı olmadığım için pişmanım çünkü aşı yaptırsaydım bu hale gelmezdim. Aşıyı önemsemediğim için bu hale geldim" ifadelerini kullandı.

"Bazen bir kuş kadar nefes aldığım oluyor"

Cizre'den yaşayan Nurettin Baykura ise aşı olmadığı için çok pişman olduğunu, hastalık nedeniyle inanılmaz acılar çektiğini belirtti.

Öksürük ve nefes darlığı çektiğini anlatan Baykura, şöyle devam etti:

"Şuan öyle bir durum ki artık istesen de aşı olamıyorsun. O kadar zor bir süreçten geçiyorum ki ölümü gözümün önünde bulunduruyorum. 9 gündür virüse yakalandım 3 gündür de buradayım. Bugün, yarın aşı olurum derken bu duruma kadar düştüm. 34 yaşındayım, yaşım tutmaz dedim ve ummadığım bir yerde hastalığa düştüm. Keşke aşımı olsaydım, bu kadar acıya ve rezalete gerek kalmazdı. Herkese aşı olmasını tavsiye ediyorum. Hiç kimse hastanede sürünmesin. Bir insan nefesi için yaşar, ben bazen bir kuş kadar nefes aldığım oluyor. Ölümle yüz yüze geldiğimi hatırlıyorum."

"Daha genç insanları kovid nedeniyle hastanemizde yatırıyoruz"

İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. İsmail Başıbüyük, ülke genelinde olduğu gibi kentte de kovid vakalarında artış gözlendiğini söyledi.

Pandemi hastanesinde 61, yoğun bakımda da 17 olmak üzere 78 kovid hastaları olduğunu bildiren Başıbüyük, "Yataklı serviste yatan 61 kişinin yüzde 85'i hiç aşı olmamış kişilerden oluşuyor. Bunlar da maalesef yaşça genç insanlar. Şuanda daha genç insanları kovid nedeniyle hastanemizde yatırıyoruz. Yüzde 10'luk kısım ise 1. doz aşısını olmuş ve 2. doz aşısını hiç olmamış kişileri görüyoruz. Yüzde 5 kısım ise 2 doz aşısını yaptırmış kişiler." diye konuştu.

Her iki doz aşısını olan kişilerin hastalığı hafif atlattığına işaret eden Başıbüyük, kentte 296 bin kişiye ilk doz aşılarını uyguladıklarını kaydetti.

Turuncu kategoride yer aldıklarını anımsatan Başıbüyük, "Hedef nüfusumuzun yüzde 61'ini aşılamış durumdayız. Hedefimiz ilk önce sarı kategoriye geçmek, ardından da hızlı bir şekilde mavi kategoriye geçmek ve sonrasında da vatandaşımızın 2. doz aşılarını tamamlayarak salgını ortadan kaldırmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

COVIRAN Bereket, Salih Gök, Pandemi, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şırnak'ta kritik eşiği atlatan Kovid-19 hastaları aşı olmamanın pişmanlığını yaşıyor - Son Dakika


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