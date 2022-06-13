Öldürdüğü 2 yaban keçisinin fotoğrafını paylaşan kişiye para cezası - Son Dakika
Üye Girişi

Öldürdüğü 2 yaban keçisinin fotoğrafını paylaşan kişiye para cezası

13.06.2022 13:24

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 2 yaban keçisi avlayan ve fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşan kişiye 503 bin 270 lira ceza uygulandı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 2 yaban keçisi avlayan ve fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşan kişiye 503 bin 270 lira ceza uygulandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen hafta bir kişinin 2 yaban keçisi avladığını ve fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştığını tespit etti.

Bu kişinin A.T. olduğunu tespit eden ekipler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Şube müdürü Orhan Kalay, AA muhabirine, yaban keçilerinin kentin kırsal alanlarının yanı sıra Beytüşşebap, İdil, Uludere ilçelerinde de yaşam alanlarının olduğunu belirtti.

"Bu hayvanlarımız ülkemizin doğal kaynakları ve biyoçeşitliliği olan türler. Vatandaşlarımızdan bu hayvanları rahatsız etmemelerini ve bu hayvanların korunması için hassasiyet göstermelerini talep ediyoruz." diyen Kalay, bazı yaban hayvanlarının bazı vatandaşlar tarafından bu şekilde öldürülmesinin kendilerini üzdüğünü ifade etti.

Vatandaşlardan doğal kaynakların korunması konusunda hassas davranmalarını istediklerini anlatan Kalay, aksi takdirde yaptırım uygulamak zorunda kaldıklarını kaydetti.

Kalay, "Bu kapsamda ilgili şahsa 2 yaban keçisi için 500 bin lira, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa isnaden de 3 bin 270 lira olmak üzere toplamda 503 bin 270 lira ceza uygulamış olduk." dedi.

Öldürdüğü 2 yaban keçisinin fotoğrafını paylaşan kişiye para cezası
Öldürdüğü 2 yaban keçisinin fotoğrafını paylaşan kişiye para cezası
Öldürdüğü 2 yaban keçisinin fotoğrafını paylaşan kişiye para cezası
Öldürdüğü 2 yaban keçisinin fotoğrafını paylaşan kişiye para cezası
Öldürdüğü 2 yaban keçisinin fotoğrafını paylaşan kişiye para cezası

YORUMLAR
500
Yol kenarına inen yaban keçileri böyle görüntülendi Yol kenarına inen yaban keçileri böyle görüntülendi Survivor yarışmacısı Sude Burcu fotoğrafını paylaştı, Mert Öcal'dan yorum gecikmedi Survivor yarışmacısı Sude Burcu fotoğrafını paylaştı, Mert Öcal'dan yorum gecikmedi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öldürdüğü 2 yaban keçisinin fotoğrafını paylaşan kişiye para cezası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:13 Geri sayım başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'te günlük 10 milyon metreküp Karadeniz gazı sisteme girecek
18:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyon sorununun geride kalacağı tarihi paylaştı
18:38 Bakan Nebati, 650 kişilik gelir uzman yardımcısı alımı yapılacağını duyurdu
18:18 Ali Koç, Kulüpler Birliği toplantısından erken çıkmıştı! Konuyla ilgili açıklama geldi
18:15 Mars'ın Aonia Terra bölgesinde dev bir çukur tespit edildi! Çukurun altında koca bir şehir büyüklüğünde alan mevcut
18:08 Sağanak yağış 15 yaşındaki Efsun'un da canını alıyordu! Çevredekilerin müdahalesiyle su dolu çukurdan kurtarıldı
17:56 Ankara'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi
17:39 Fenerbahçe, Lincoln Henrique'nin transferini gerçekleştirdi
17:34 Kripto para borsası Binance, çekim işlemlerini askıya aldı
17:21 CHP'li Erdoğdu ile Tuba Torun'un düğününde çiftin yaptığı dans damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 19:23:49. #1.13#
SON DAKİKA: Öldürdüğü 2 yaban keçisinin fotoğrafını paylaşan kişiye para cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement