ŞIRNAK'TA PKKKCK OPERASYONU 10 GÖZALTI - Son Dakika

ŞIRNAK merkez ile 2 ilçesinde terör örgütü PKKKCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKKKCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve yardım yataklık yapan kişilerin yakalanması için kent merkezi ile Cizre ve Güçlükonak ilçelerinde operasyon düzenlendi. 8 ayrı adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 10 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 tablet, 15 cep telefonu, 3 harici bellek, 1 ses kayıt cihazı, 1 örgütsel doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.