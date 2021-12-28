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ŞIRNAK'TA PKKKCK OPERASYONU 10 GÖZALTI - Son Dakika

ŞIRNAK'TA PKKKCK OPERASYONU 10 GÖZALTI

28.12.2021 09:49

ŞIRNAK merkez ile 2 ilçesinde terör örgütü PKKKCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

ŞIRNAK merkez ile 2 ilçesinde terör örgütü PKKKCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKKKCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve yardım yataklık yapan kişilerin yakalanması için kent merkezi ile Cizre ve Güçlükonak ilçelerinde operasyon düzenlendi. 8 ayrı adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 10 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 tablet, 15 cep telefonu, 3 harici bellek, 1 ses kayıt cihazı, 1 örgütsel doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

ŞIRNAK'TA PKKKCK OPERASYONU 10 GÖZALTI
ŞIRNAK'TA PKKKCK OPERASYONU 10 GÖZALTI
ŞIRNAK'TA PKKKCK OPERASYONU 10 GÖZALTI
ŞIRNAK'TA PKKKCK OPERASYONU 10 GÖZALTI
ŞIRNAK'TA PKKKCK OPERASYONU 10 GÖZALTI
ŞIRNAK'TA PKKKCK OPERASYONU 10 GÖZALTI
ŞIRNAK'TA PKKKCK OPERASYONU 10 GÖZALTI
ŞIRNAK'TA PKKKCK OPERASYONU 10 GÖZALTI
ŞIRNAK'TA PKKKCK OPERASYONU 10 GÖZALTI

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İl Jandarma Komutanlığı, Güçlükonak, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: ŞIRNAK'TA PKKKCK OPERASYONU 10 GÖZALTI - Son Dakika
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