Şırnak'ta şarampole devrilen aracın sürücüsü yaşamını yitirdi - Son Dakika

Şırnak'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Şırnak- Uludere kara yolu Besta mevkisinde plakası öğrenilemeyen Faruk Kanat (33) yönetimindeki otomobil şarampole devrildi.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan Kanat, bir saatlik çalışmanın ardından çıkartılarak Şırnak Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kanat, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.