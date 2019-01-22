Şırnak'ta Terör Operasyonu

Şırnak
'ta düzenlenen operasyonda PKK
'lı teröristlerin kullandığı 11 mağarada yaşam malzemesi ele geçirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma
Komutanlığı ekiplerince merkeze bağlı Bestler Dereler
bölgesindeki bin 920 rakımlı Mehmet Yusuf
Dağı'nda "Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi
" operasyonu düzenlendi.
Operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı tespit edilen 11 mağarada 3 şemsiye, sırt çantası, ocak, çadır ve bol miktarda örgütsel doküman bulundu.
Bölgede operasyon sürüyor.