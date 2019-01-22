Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta Terör Operasyonu

Şırnak'ta Terör Operasyonu

1 saat önce

Şırnak'ta düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı 11 mağarada yaşam malzemesi ele geçirildi.

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Şırnak'ta düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı 11 mağarada yaşam malzemesi ele geçirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkeze bağlı Bestler Dereler bölgesindeki bin 920 rakımlı Mehmet Yusuf Dağı'nda "Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi" operasyonu düzenlendi.

Operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı tespit edilen 11 mağarada 3 şemsiye, sırt çantası, ocak, çadır ve bol miktarda örgütsel doküman bulundu.

Bölgede operasyon sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:02 Kaynak: AA

PKK, Şırnak, Güncel
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