İçişleri Bakanlığınca yurt içinde PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla, "ara-bul-yok et" stratejisiyle yürütülen Eren Abluka operasyonları 17 bölgede başarıyla sürüyor. Operasyonlarda terör örgütü PKK'ya ağır darbe vurulurken, örgütün barınak, sığınak ve yaşam alanları tek tek imha ediliyor.

Kaynak: İHA

Jandarma, Akdeniz, Şırnak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Terör örgüte ait çok sayıda roketatar mühimmatı ve sevk fişeği ele geçirildi - Son Dakika

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