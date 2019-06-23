Şırnak'ta toprağa gömülü patlayıcılar bulunup, imha edildi
1 saat önce
ŞIRNAK'ın Güçlükonak ilçesinde güvenlik güçlerinin kullandığı yola PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı 2 patlayıcı, bulunarak imha edildi.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 01:30 Kaynak: DHA
ŞIRNAK'ın Güçlükonak
ilçesinde güvenlik güçlerinin kullandığı yola PKK
'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı 2 patlayıcı, bulunarak imha edildi.
Güçlükonak ilçesinde güvenlik güçleri, Ağaçyurdu köyü yolunda toprağa gömülü 2 plastik bidon fark etti. Yapılan incelemede, bidonlarda PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcılar olduğu saptandı. Ekipler, güvenlik önlemi aldıktan sonra patlayıcıları, kontrollü şekilde patlatarak imha etti.
Patlayıcıyı tuzaklayan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyon başlatıldı.
- Şırnak
Antalya nüfusunun iki katı turist ağırladı
Oyunu kullanan Acun Ilıcalı: Gerilimin bitmesini istiyorum!
Abdullah Gül oyunu kullandı: İnşallah her şey güzel olur
Cem Yılmaz "Hadi eyvallah" diyerek oy zarfıyla kapıya yöneldi