Şırnak'ta TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı - Son Dakika

Şırnak'ta TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

ŞIRNAK - Şırnak'ta düzenlenen 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarında öğrenciler tarafından hazırlanan 13 proje sergilendi.

TOKİ Şehit Komiser Umut Tunçay Ortaokulu bahçesinde düzenlenen fuarda 38 öğrenci tarafından hazırlanan 13 proje yer aldı. TÜBİTAK Bilim Fuarı açılışına, Vali Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Cumhuriyet Başsavcı V. Mehmet Fatih Kurt, Şırnak Üniversitesi Rektör V. Prof. Dr. Derya Yücel, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Okul bahçesinde sergilenen stantları gezen protokol, öğrenciler tarafından yapılan proje sunumlarını dinledi.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, TÜBİTAK'ın Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda özellikle bilim, araştırma, inceleme ve sosyal konularda geliştirilen projeleri desteklediğini ve bu alanda okullar bünyesinde bugün olduğu gibi stant açılmasına, bir fuar şeklinde etkinlikler düzenlenmesine maddi katkılar da sağladığını söyledi. Vali Pehlivan, "Biz de Şırnak'ta TÜBİTAK'ta projeleri artırılmasına yönelik 2 yıl önce bir çalışma başlattık. Çünkü o zamanlarda üretilen projeler sayısı 10 civarında ve bununda yüzde 50'si destekleniyordu. Bugün itibarıyla 96 projemiz üretildi ve bu projelerin 58'i desteklenmeye değer bulundu. Bugün burada katılmış olduğumuz bilim fuarı etkinliği de bu kapsama vücuda getirildi. Çocuklarımızın heyecanını hep birlikte gördük. Bu tür etkinliklerle öğrencilerimiz kendilerini yetiştireceklerdir. Bununla birlikte değişik branşlarda değişik sahalarda özellikle bilim teknoloji sahasında sosyal konularda araştırma inceleme konularında bu ve buna benzer projelere dahil olmaları ileride meslek seçimlerinde de katkı sağlayacaktır. Yapacakları meslekte de en iyi şekilde ifade etmeleri ve inovatif bir şekilde yenilikler ortaya koymalarında da vesile olacaktır. Emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik eder başarılar diliyorum" dedi.