Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bırakıldı

Şırnak'ta Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bırakıldı

1 saat önce

ŞIRNAK'ta, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yaban hayvanları için yaşam alanlarına yem bırakıldı.

Şırnak'ta Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bırakıldı, System.String[]
ŞIRNAK'ta, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yaban hayvanları için yaşam alanlarına yem bırakıldı.

Şırnak- Hakkari karayolu üzerinde bulunan Balveren beldesinde etkili olan kar yağışı yaban hayvanları ve kuşların aç kalma tehlikesini de beraberinde getirdi. Bu durum karşısında hayvanlarının beslenmesi için geleneksel hale getirilen yemleme çalışması yapıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine Şırnak Doğa ve Yaban Hayatını Koruma Derneği ile Cizre Bisiklet ve Doğa Derneği üyeleri ile gönüllülerce kış ayları boyunca Şırnak ve ilçelerine doğaya 5 ton yem bırakılacak.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürü Orhan Kalay, her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun kış şartları nedeniyle yemleme çalışmalarını başlattıklarını dile getirerek, "Cizre Bisiklet ve Doğa Derneği, Şırnak Doğa ve Yaban Hayatını Koruma Derneği'nden arkadaşlardan oluşan bir toplulukla bugün yemleme çalışmamızı gerçekleştirdik. Onların topladıkları yemler ile bizim de yıl içerisinde topladığımız yemeleri Balveren beldesi ile Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde uygun alanlara yaban hayvanlarımız aç kalmasın diye zaman zaman bir program dahilinde bırakacağız. Yemleme çalışmamız yaklaşık 2 ay sürecek. Yaban hayvanlarımız ve kuşlarımız aç kalmasın diye yemleme çalışmalarımızı her sene yaptığımız gibi bu senede yapmaya devam edeceğiz. Bu sene kuşlarımız için 4-5 tona yakın buğday bırakacağız. Onun haricinde manav artıkları, kasap artıkları ve marketlerden temin ettiğimiz artıkları da yine yaban hayvanlarımız ve kuşlarımız için bırakacağız" dedi. - Şırnak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:57 Kaynak: DHA

Balveren, Doğa Koruma ve Milli Parklar, Şırnak, Yaban, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu'ndan Trump'a Tepki: Tehditlerine Pabuç Bırakmayız Son Dakika! SGK, 30 İlacı Daha Ödeme Listesine Aldı

Son Dakika! VakıfBank Yapılandırma Paketini Açıkladı! Kredi Faizleri Sıfırlanacak Rüşvet Aldıkları Vatandaşa Bir de El Hareketi Çeken Polisler Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 13:07:49. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bırakıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]