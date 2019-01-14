Şırnak'ta Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bırakıldı
1 saat önce
ŞIRNAK'ta, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yaban hayvanları için yaşam alanlarına yem bırakıldı.
ŞIRNAK'ta, Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şube Müdürlüğü tarafından yaban hayvanları için yaşam alanlarına yem bırakıldı.
Şırnak- Hakkari
karayolu üzerinde bulunan Balveren
beldesinde etkili olan kar yağışı yaban hayvanları ve kuşların aç kalma tehlikesini de beraberinde getirdi. Bu durum karşısında hayvanlarının beslenmesi için geleneksel hale getirilen yemleme çalışması yapıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine Şırnak Doğa ve Yaban
Hayatını Koruma Derneği ile Cizre
Bisiklet ve Doğa Derneği
üyeleri ile gönüllülerce kış ayları boyunca Şırnak ve ilçelerine doğaya 5 ton yem bırakılacak.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürü Orhan Kalay, her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun kış şartları nedeniyle yemleme çalışmalarını başlattıklarını dile getirerek, "Cizre Bisiklet ve Doğa Derneği, Şırnak Doğa ve Yaban Hayatını Koruma Derneği'nden arkadaşlardan oluşan bir toplulukla bugün yemleme çalışmamızı gerçekleştirdik. Onların topladıkları yemler ile bizim de yıl içerisinde topladığımız yemeleri Balveren beldesi ile Uludere
ve Beytüşşebap
ilçelerinde uygun alanlara yaban hayvanlarımız aç kalmasın diye zaman zaman bir program dahilinde bırakacağız. Yemleme çalışmamız yaklaşık 2 ay sürecek. Yaban hayvanlarımız ve kuşlarımız aç kalmasın diye yemleme çalışmalarımızı her sene yaptığımız gibi bu senede yapmaya devam edeceğiz. Bu sene kuşlarımız için 4-5 tona yakın buğday bırakacağız. Onun haricinde manav artıkları, kasap artıkları ve marketlerden temin ettiğimiz artıkları da yine yaban hayvanlarımız ve kuşlarımız için bırakacağız" dedi. - Şırnak
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:57 Kaynak: DHA
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