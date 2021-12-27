ŞIRNAK'TA YABAN HAYVANLARI İÇİN DOĞAYA YEM BIRAKILDI - Son Dakika

ŞIRNAK'ta Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, çetin kış şartlarında beslenme zorluğu çeken yaban hayvanları için yaşam alanlarına yem bıraktı.

Soğuk hava ve kar yağışının etkili olduğu Şırnak- Hakkari kara yolu Şenoba beldesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, aç kalma tehlikesi ile karşı karşıya kalan kuşlar ve yaban hayvanları için çalışma başlattı. Ekipler, yaban hayvanlarının yaşam alanlarına yem bıraktı, çalışmanın 3 ay boyunca süreceği de bildirildi. Ekipler ayrıca yemlerin hayvanlar tarafından tüketilip, tüketilmediğini tespit etmek ve bölgede bulunan hayvan çeşitliliğini belirlemek için yemleme alanlarına foto kapanlar da kurdu.

'YERLEŞİM ALANLARINA İNMELERİNİ ENGELLİYORUZ'

Çalışmalar hakkında bilgi veren Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Şırnak Şube Müdürü Orhan Kalay "Her yıl olduğu bu yılda kış mevsiminin başlamasıyla beraber manavlardan, pazarlardan, fırınlardan, marketlerden toplamış olduğumuz atık yemleri yaban hayvanları için doğaya bırakıyoruz. Kırık buğday, arpa, ekmek, yeşillik, meyve, sebze atıklarını yem bulmakta zorlanan yaban hayvanlarımız için doğada belirli alanlara bırakıyoruz. Yaklaşık 3 ay boyunca ilimizde yoğun kış şartlarının yaşandığı alanları, yemleme çalışmasına devam edeceğiz. Amacımız; yaban hayvanlarımızın yem bulma amacıyla yerleşim alanlarına inmelerini engellemek ve onların doğal ortamlarında yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak. Genelde yırtıcı kuşlar, kurt, çakal, tilki, kınalı keklik, tavşan, yaban domuzu gibi hayvanlarımız için yem bırakıyoruz. Yapmış olduğumuz yemleme çalışmalarına yaban hayvanlarının yararlanıp, yararlanmadığını da kurduğumuz foto kapanlarla takip ediyoruz. Ayrıca foto kapan kurduğumuz bölge içerisinde ne tür yaban hayvanlarımız var. Bunların çeşitliliğini de öğrenmek istedik" dedi.