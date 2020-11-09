Şırnak'tan depremin yaşandığı İzmir'e 1 TIR gıda yardımı - Son Dakika

Şırnak'tan depremin yaşandığı İzmir'e 1 TIR gıda yardımı

ŞIRNAK Valiliği koordinesinde belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve hayırsever vatandaşların destekleriyle toplanan 1 TIR dolusu gıda paketi yardımı, depremin yaşandığı İzmir'e gönderildi.

ŞIRNAK Valiliği koordinesinde belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve hayırsever vatandaşların destekleriyle toplanan 1 TIR dolusu gıda paketi yardımı, depremin yaşandığı İzmir'e gönderildi. Şırnak Valiliği koordinesinde İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve hayırsever vatandaşların destekleriyle geçtiğimiz hafta toplanan 1000 koli gıda TIR'a yüklenerek İzmir'e gönderilmişti. Valilik koordinesinde devam eden yardım kampanyası kapsamında toplanan 1000 koli daha gıda paketi yardımı, İzmir'deki depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıktı.



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