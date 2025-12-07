Şırnak'tan Trafik Güvenliği İnovasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Şırnak'tan Trafik Güvenliği İnovasyonu

Şırnak\'tan Trafik Güvenliği İnovasyonu
07.12.2025 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Orhan Yalıç, ağır tonajlı araçlar için otomatik fren sistemi geliştirdi, tescil aldı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde marangozluk yapan Orhan Yalıç (43), olası kazalara karşı ağır tonajlı araçları durduracak fren sistemi geliştirdi.

Yalıç, yaklaşık 7 yıl önce özellikle ağır tonajlı araçlarda kullanılacak fren sistemi geliştirmek için çalışmalara başladı.

Bu kapsamda çok sayıda sürücüyle görüşen Yalıç, araçların frenlerinin boşalması, sürücünün uyuklaması veya yaşayabileceği herhangi bir sağlık probleminde iki saniyede devreye girebilen fren sistemi projesini hazırladı.

Yalıç'ın Türk Patent ve Marka Kurumuna sunduğu proje 2 Şubat 2024'de tescillendi.

Projenin prototipini yapan Yalıç, basın mensuplarına, dünyada trafik kazalarının can kayıplarına ve hasarlara yol açtığını söyledi.

Bu kapsamda bir sistem geliştirmeyi hedeflediğini ifade eden Yalıç, tır ve kamyon şoförleriyle yaptığı görüşmelerin ardından projeyi hazırlamaya başladığını belirtti.

Yalıç, geliştirdiği sistemle sürücünün sensör ve kameralar aracılığıyla anlık olarak takip edildiğini anlatarak, "Sistem, sürücünün uykuya dalması, bayılması, kalp krizi geçirmesi gibi durumları algıladığında önce sirenle uyarı veriyor. Sürücünün iki saniye içinde tepki vermemesi halinde ise 'hayat freni' sistemi otomatik olarak devreye giriyor. Böylelikle aracın arka lastiklerinin bulunduğu şase bölgesine monte edilen aparat, lastiklerin altına giriyor. Bu sayede lastiklerin dönüşü engellenerek, aracın kontrollü bir şekilde durması sağlanıyor. Ayrıca sürücü, aracın freninin boşalması durumunda sistemi manuel olarak da devreye sokabiliyor." dedi.

Geliştirdiği sistemin tescillendiğini dile getiren Yalıç, "Ayrıca markası, marka belgesini, üretim, pazarlama ve satış belgelerini de aldık. Projenin hayata geçmesi için ilgili kurumlar ve yatırımcılardan destek bekliyorum. Sistemin trafik güvenliğine önemli katkı sağlayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Teknoloji, Silopi, trafik, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak'tan Trafik Güvenliği İnovasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı Azmettirici bakın kim çıktı Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı! Azmettirici bakın kim çıktı
Ülkeyi sarsan darbe girişimi Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı Ülkeyi sarsan darbe girişimi! Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
İzmir’de Hz. Muhammed’e hakaret eden şüpheli tutuklandı İzmir'de Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı
Ameliyat yaptığı sırada kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti Ameliyat yaptığı sırada kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti
Büyükçekmece Adliyesi’ndeki soygunda 10 gözaltı Aralarında kayınpederi ve kayınvalidesi de var Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunda 10 gözaltı! Aralarında kayınpederi ve kayınvalidesi de var

09:41
İstanbul’da uyuşturucu baskınında çatışma: Zanlı öldürüldü, bir polis yaralı
İstanbul'da uyuşturucu baskınında çatışma: Zanlı öldürüldü, bir polis yaralı
09:19
Son ankette ezber bozan sonuçlar MHP son 25 yılın en düşüğünde
Son ankette ezber bozan sonuçlar! MHP son 25 yılın en düşüğünde
09:08
Tam 19 yıl sonra gelen galibiyet Dünya devini gidip sahasında yendiler
Tam 19 yıl sonra gelen galibiyet! Dünya devini gidip sahasında yendiler
08:57
AK Partili isimden Türkiye’ye gözdağı veren terör örgütüne: Neresi Vietnam olur görürler
AK Partili isimden Türkiye'ye gözdağı veren terör örgütüne: Neresi Vietnam olur görürler
08:31
Dikkat, sadece günler kaldı Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
Dikkat, sadece günler kaldı! Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
08:25
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası İşte fitili ateşleyen isim
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2025 10:10:02. #7.11#
SON DAKİKA: Şırnak'tan Trafik Güvenliği İnovasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.