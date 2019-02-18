Son Dakika Haberleri: Şırnaklı Çocuğun Cumhurbaşkanı Erdoğan Sevgisi

Şırnaklı Çocuğun Cumhurbaşkanı Erdoğan Sevgisi

1 saat önce

Şırnak'ın Uludere ilçesinde bir çocuk, üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resminin bulunduğu afişin kirlendiğini gördü.

Şırnaklı Çocuğun Cumhurbaşkanı Erdoğan Sevgisi, System.String[]
Şırnak'ın Uludere ilçesinde bir çocuk, üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resminin bulunduğu afişin kirlendiğini gördü. Demir çubuklara tutunarak afişe ulaşan çocuk eline aldığı bezle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resminin bulunduğu bölümü temizledi. Şırnak'ın Uludere ilçesinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) seçim bürosu açılışı gerçekleştirildi. Seçim bürosunun açılmasından sonra meydanda toplanan kalabalık, Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekti. Bu sırada 15 yaşlarındaki bir çocuk, üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resminin bulunduğu afişin kirlendiğini gördü. Hemen bir bez bulan çocuk, demir korkuluklara tutunarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resminin bulunduğu bölümü temizledi. Küçük çocuk, afişin temizlenmesinin ardından gözlerden kayboldu.

(Serdar Gükçe/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:16 Kaynak: İHA

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