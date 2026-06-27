Şırnak’ta ikinci kez ’çöl varanı’ görüldü - Son Dakika
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Şırnak’ta ikinci kez ’çöl varanı’ görüldü

27.06.2026 19:34
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir kez daha çöl varanı görüldü. Özellikle Afrika ve Orta Doğu'daki çöl bölgelerinde görülen, Türkiye'de çok nadir rastlanan hayvan tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Sırnak'ın Silopi ilçesinde ikinci kez görülen çöl varanı, vatandaşların ihbarı üzerine yakalanarak tedavi edildi, ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

TEDAVİ EDİLİP DOĞAL YAŞAM ALANINA BIRAKILDI

Silopi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bir evde çöl varanını gören vatandaşlar, durumu Silopi Belediyesi ekiplerine bildirdi. Ekipler tarafından yakalanan hayvan, Silopi Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Sağlık İşleri Müdürü Emin Güler tarafından sağlık kontrolü ve gerekli tedavisi yapılan çöl varanı, doğal yaşam alanına bırakıldı. 

Kaynak: DHA

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Son Dakika Şırnak Şırnak’ta ikinci kez ’çöl varanı’ görüldü - Son Dakika

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