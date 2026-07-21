Şırnak\'ta tırtıl istilası: Ağaçlar beyaza büründü

Şırnak'ta sıcak havaların etkisiyle tırtıllar, ağaçlara zarar vermeye devam ediyor. Yüzlerce ağaç tırtıl istilası nedeniyle beyaza büründü.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde ilginç doğa olayı gerçekleşiyor. Her yıl havaların ısınmasıyla beraber tırtıl istilasına maruz kalan binlerce meşe ağacı adeta beyaza bürünüyor. Tırtılların ördükleri ağlar nedeniyle yeşeremeyen binlerce ağaç geç yaprak açıyor. Toptepe köyü yakınlarındaki vadide binlerce ağaç bu şekilde zarar görüyor. İlçeye 40 kilometre uzaklıktaki köy yakınlarında binlerce ağaç tırtıl istilasına uğruyor. Örülen ağların etkisiyle yeşeremeyen ağaçlar kurumaya başlıyor. Tırtılların daha sonra kelebek olarak çıkmasıyla ağaçlar yeniden yeşermeye başlıyor. - ŞIRNAK