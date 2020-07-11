Sırtında, dezenfektan dolu püskürtme pompasıyla yamaç paraşütüyle uçtu - Son Dakika

Sırtında, dezenfektan dolu püskürtme pompasıyla yamaç paraşütüyle uçtu

YAMAÇ paraşütü sporcusu üniversite öğrencisi Metehan Göller (20), tatil için geldiği memleketi Van'ın Erciş ilçesinde sırtına bağladığı dezenfektan dolu püskürtme pompasıyla yamaç paraşütüyle uçarak, koronavirüs salgınına dikkat çekti.

YAMAÇ paraşütü sporcusu üniversite öğrencisi Metehan Göller (20), tatil için geldiği memleketi Van'ın Erciş ilçesinde sırtına bağladığı dezenfektan dolu püskürtme pompasıyla yamaç paraşütüyle uçarak, koronavirüs salgınına dikkat çekti.

Antalya Bilim Üniversitesi İç Mimarlık öğrencisi Metehan Göller, Erciş ilçesi Çelbibağı Mahallesi'ndeki Madavank tepesinde içerisinde dezenfektan bulunan püskürtme pompasını sırtına bağlayıp, yamaç paraşütüyle uçtu. Göller, Antalya'nın birçok dağında yamaç paraşütü yaptığını, memleketinde de pandemiye dikkat çekmek amacıyla uçtuğunu söyledi. 2 yıldır bu sporla uğraştığını belirten Metehan Göller, "Özellikle koronavirüsü salgınına dikkat çekmek istedim. Her yıl Madavank tepesine gelip burada yamaç paraşütü gerçekleştiriyoruz. Bu yıl pandemi salgınından dolayı biraz geç geldik. Sırtıma bağladığım dezenfektan dolu pompayla havayı dezenfekte edip virüse dikkat çekmek istedim" dedi.

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Erciş, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 11:45 Kaynak: DHA

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