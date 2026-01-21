Sisi'den Filistin Vurgusu - Son Dakika
Sisi'den Filistin Vurgusu

21.01.2026 13:27
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Filistin sorununu bölgesel istikrarın temeli olarak değerlendirdi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Filistin meselesinin bölgesel istikrarın özü ve adil bir barışın temel dayanağı olduğunu vurguladı.

Sisi, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) marjında konuşma yaptı.

Küresel barış, istikrar ve sürdürülebilir kalkınmanın ancak uluslararası diyalog ve işbirliğiyle mümkün olabileceğine dikkati çeken Sisi, WEF Başkanı Borge Brende'e daveti için teşekkür ederek, Davos'taki buluşmanın uluslararası meselelerin ve güncel zorlukların ele alınması açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

Sisi, "Herkes için daha müreffeh ve adil bir gelecek inşa etmek olan ortak hedefimize ulaşmak için çaba gösterirken, günümüz dünyası kalkınma yolunda muazzam zorluklarla karşı karşıyadır." dedi.

Dünyanın derin dönüşümlerden geçtiğini ifade eden Sisi, teknolojik ilerleme, dijital dönüşüm ve yapay zeka uygulamalarının artan rolüne dikkati çekti.

Sisi, bu süreçte ülkelerin ortak çabalarını güçlendirmesi ve işbirliğini artırmasının, değişimlere uyum sağlamak ve fırsatları değerlendirmek açısından zorunlu olduğunu söyledi.

Mısır'ın karşılıklı yarar ve sürdürülebilir kalkınma hedefiyle bölgesel ve uluslararası ortaklıklarını güçlendirdiğini dile getiren Sisi, özel sektörün kalkınma yolunda temel bir ortak olduğunu ve bu alanda elverişli bir ortam oluşturmak için çalıştıklarını aktardı.

Artan jeopolitik gerilimlerin ve bazı aktörlerin uluslararası meşruiyeti zedeleyen tutumlarının ekonomik büyüme çabalarını, aynı zamanda uluslararası barış ve güvenliği koruma çabalarını zayıflattığını belirten Sisi, kalıcı barış, istikrar ve kalkınmanın sürdürülebilir bir şekilde sağlaması için uluslararası diyalog ve işbirliğine bağlı kalınması gerektiğini söyledi.

Sisi, yoksulluğun ve açlığın ortadan kaldırılmasının öncelikli olduğunu ifade ederek ulusal, bölgesel ve küresel iş kurumlarının güçlendirilmesi ve özel sektörün kalkınmanın sağlanmasında kilit bir rol oynaması gerektiğine işaret etti.

Mısır'da uygun bir yatırım ortamı oluşturmak için birçok girişimde bulunduklarını dile getiren Sisi, "Tüm bu projeleri hayata geçirmek için Kızıldeniz'den Akdeniz'e liman bağlantısı kurduk. Gelişmiş bir kara yolu ve demir yolu ağına sahibiz ve bu durum havaalanları ve enerji sektörü için de geçerli." dedi.

Filistin sorunu "bölgesel istikrarın özü" vurgusu

Sisi, "Filistin sorunu hala Orta Doğu bölgesinin gündeminde öncelikli bir yer tutmaktadır. Bu sorun, bölgesel istikrarın özünü ve adil ve kapsamlı barışın temel dayanağını oluşturmaktadır." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazze'deki savaşı durdurmak" ve "Filistin halkının acılarını hafifletmek için gösterdiği samimi çabaları" takdirle karşıladığını belirten Sisi, Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'nin, ateşkesin sağlanması, barışın tesis edilmesi, umut ve bölgesel istikrar için "yeni ufuklar açılması" ve Filistinlilerin haklarının güvence altına alınması ve Filistin meselesinin "ciddi bir siyasi yolla" kapsamlı bir şekilde çözüme ulaşması için Mısır'ın ortaklarıyla koordineli olarak gösterdiği çabaların taçlandırılması niteliğinde olduğunu söyledi.

Ateşkesin sürdürülmesi ve Gazze'ye insani yardım akışının kesintiye uğramaması, bölgenin yeniden inşası sürecinin hızlandırılması gerektiğine işaret eden Sisi, Mısır'ın "Filistin davasını destekleme konusundaki tarihi rolünden hareketle" iki devletli çözüm ve 1967 sınırları temelinde bağımsız bir devletin kurulmasını öngören uluslararası meşruiyet kararlarına dayalı adil, kapsamlı ve kalıcı bir çözüme ulaşmak için tüm ilgili taraflarla görüşmelerini sürdürmek için hiçbir çabadan kaçınmayacağını kaydetti.

Sisi, "Ayrıca, ABD'nin ateşkesin ikinci aşamasının başladığını duyurmasını memnuniyetle karşılıyorum. Bu, barış planının uygulanması ve bölgedeki gerginliğin azaltılması için önemli bir adımdır. Böylece, istikrarın sağlanma şansı daha da artmıştır." dedi.

-? Suriye'deki tüm bileşenlerin yönetime dahil edilmesi vurgusu

Sisi, Suriye'deki gelişmelerin, ülkedeki tüm bileşenleri kapsayacak şekilde olması yönündeki umudunu aktararak, "Tüm bileşenler hükümette temsil edilmeli ve yeni kurulan Suriye devletinde hiçbir bileşen dışlanmamalıdır." dedi.

Mısır'ın "Libya, Sudan, Somali ve Suriye'ye devlet yapısının geri dönmesini sağlamak" amacını taşıdığını dile getiren Sisi, böylece tüm bu ülkelerde kapsayıcı ve istikrarlı bir güç olacağını vurguladı.

Sisi, Gazze'deki çatışma ortamından Süveyş Kanalı'nın olumsuz etkilendiğini belirterek, "Savaşın, Süveyş Kanalı üzerindeki etkisi nedeniyle son iki yıldır milyarlarca dolar kaybettik." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Filistin, Ekonomi, Mısır, Son Dakika

