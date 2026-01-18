Şişli'de Anma Etkinliği Nedeniyle Yol Kapatmaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Şişli'de Anma Etkinliği Nedeniyle Yol Kapatmaları

18.01.2026 18:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şişli'de yarınki anma etkinliği için bazı yollar trafiğe kapatılacak, alternatif güzergahlar belirlendi.

İstanbul Şişli'de düzenlenecek olan anma etkinliği nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı ve alternatif güzergahların oluşturulduğu açıklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, yarın saat 11.00'de Şişli ilçesinde düzenlenecek anma etkinliği nedeniyle kapanacak yollar ve alternatif güzergahları duyurdu. Program bitimine kadar kapanacak yollar şöyle:

"Halaskargazi Caddesi iki yönlü olarak, (Osmanbey kavşaktan Taksim istikametine, Valikonağı Caddesi kesişiminden Mecidiyeköy istikametine), Ergenekon Caddesi ile Halaskargazi Cadde kesişimi Pangaltı Kavşak'tan Mecidiyeköy istikameti, Tavukçu Fethi Sokak (Ergenekon Caddesi girişinden), Saksı Sokak (Ergenekon Caddesi girişinden), Zafer Sokak çıkışı Halaskargazi Caddesi kesişimi Mecidiyeköy Meydan istikameti, İzzetpaşa Sokak çıkışından Taksim istikametine, Halaskargazi Caddesi Şişli Camii kavşağından Taksim istikametine, Mecidiyeköy'den gelen akım Büyükdere Caddesi İstiklal Sokak kesişiminden Taksim istikametine kapatılacak."

Alternatif güzergahlar ise şöyle:

"Valikonağı Caddesi, Rumeli Caddesi, Abide-i Hürriyet Caddesi, Ergenekon Caddesi." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Yerel Haberler, Etkinlikler, İstanbul, Şişli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şişli'de Anma Etkinliği Nedeniyle Yol Kapatmaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor Vidasına kadar yerli Hatay'da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor! Vidasına kadar yerli
Bir devrin sonu Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı Bir devrin sonu! Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı
Türkiye’nin dev altın madeni satılıyor İşte fiyatı Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı
Şara’nın yayınladığı kararnamenin detayları: Kürtçe ulusal dil oldu, Nevruz Bayramı resmi tatil ilan edildi Şara'nın yayınladığı kararnamenin detayları: Kürtçe ulusal dil oldu, Nevruz Bayramı resmi tatil ilan edildi
Mauro Icardi, bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir Mauro Icardi, bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir
Gece yarısı üzerinde 2,5 metrelik pitonla uyandı Gece yarısı üzerinde 2,5 metrelik pitonla uyandı

19:22
Suriye hükümeti ile SDG arasında yapılan ateşkes anlaşmasının detayları belli oldu
Suriye hükümeti ile SDG arasında yapılan ateşkes anlaşmasının detayları belli oldu
19:13
Canlı anlatım: Alanya’da Fenerbahçe’ye şok
Canlı anlatım: Alanya'da Fenerbahçe'ye şok
19:06
Trabzonspor, Kocaelispor’u 901’de Muçi ile yıktı
Trabzonspor, Kocaelispor'u 90+1'de Muçi ile yıktı
18:52
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye’nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi
17:06
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
15:01
Görüntüler ortaya çıktı Menzil lideri İzmir’de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 20:09:09. #7.11#
SON DAKİKA: Şişli'de Anma Etkinliği Nedeniyle Yol Kapatmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.