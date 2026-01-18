Şişli'de Anma Etkinliği Nedeniyle Yol Kapatmaları

İstanbul Şişli'de düzenlenecek olan anma etkinliği nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı ve alternatif güzergahların oluşturulduğu açıklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, yarın saat 11.00'de Şişli ilçesinde düzenlenecek anma etkinliği nedeniyle kapanacak yollar ve alternatif güzergahları duyurdu. Program bitimine kadar kapanacak yollar şöyle:

"Halaskargazi Caddesi iki yönlü olarak, (Osmanbey kavşaktan Taksim istikametine, Valikonağı Caddesi kesişiminden Mecidiyeköy istikametine), Ergenekon Caddesi ile Halaskargazi Cadde kesişimi Pangaltı Kavşak'tan Mecidiyeköy istikameti, Tavukçu Fethi Sokak (Ergenekon Caddesi girişinden), Saksı Sokak (Ergenekon Caddesi girişinden), Zafer Sokak çıkışı Halaskargazi Caddesi kesişimi Mecidiyeköy Meydan istikameti, İzzetpaşa Sokak çıkışından Taksim istikametine, Halaskargazi Caddesi Şişli Camii kavşağından Taksim istikametine, Mecidiyeköy'den gelen akım Büyükdere Caddesi İstiklal Sokak kesişiminden Taksim istikametine kapatılacak."

Alternatif güzergahlar ise şöyle:

"Valikonağı Caddesi, Rumeli Caddesi, Abide-i Hürriyet Caddesi, Ergenekon Caddesi." - İSTANBUL