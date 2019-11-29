Son Dakika Haberleri: Şişli'de aşırı rüzgardan kırılan ağaç dalı, restoran çatısına düştü
Son Dakika 3. Sayfa Şişli'de aşırı rüzgardan kırılan ağaç dalı, restoran çatısına düştü - Son Dakika

Şişli'de aşırı rüzgardan kırılan ağaç dalı, restoran çatısına düştü

6 saat önce

Şişli'de aşırı rüzgarın etkisiyle dalları kırılan ağacın büyük bir parçası, bir restoranın çatısına düştü.

Şişli'de aşırı rüzgardan kırılan ağaç dalı, restoran çatısına düştü, System.String[]

Şişli'de aşırı rüzgarın etkisiyle dalları kırılan ağacın büyük bir parçası, bir restoranın çatısına düştü. Olayda içeride yemek yiyen vatandaşlar ve çalışanlar büyük panik yaşadı.


İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Şişli Üsteğmen Mehmet Gönenç Sokak'ta saat 15.00 sıralarında aşırı rüzgardan bir ağacın dalları kırıldı. Kırılan dalların büyük bir parçası da bir restoranın çatısına düştü. İçeride yemek yiyen vatandaşlar ve çalışanlar büyük panik yaşarken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sokağı trafiğe kapatarak restoranın çatısına düşen dalı kesip, kaldırdı. Olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.


Öte yandan, vatandaşlar dalların rüzgarın etkisiyle kırıldığını söyledi. - İSTANBUL

İstanbul, Şişli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 04:21 Kaynak: İHA
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