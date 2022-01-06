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Şişli'de çeyrek altın hırsızı kamerada: Polis şafak baskınıyla otelde yakaladı - Son Dakika

Şişli'de çeyrek altın hırsızı kamerada: Polis şafak baskınıyla otelde yakaladı

06.01.2022 08:28

Şişli'de çeyrek altın hırsızı kamerada: Polis şafak baskınıyla otelde yakaladı Kuyumcumun dalgınlığından yaralanan hırsız kaşla göz arasında 11 adet çeyrek altın çaldı Polis hırsızı kaldığı otelde şafak baskınıyla yakaladı Şişli'de bir kuyumcuya giren hırsız, tezgahların dalgınlığından...

Şişli'de çeyrek altın hırsızı kamerada: Polis şafak baskınıyla otelde yakaladı

Kuyumcumun dalgınlığından yaralanan hırsız kaşla göz arasında 11 adet çeyrek altın çaldı

Polis hırsızı kaldığı otelde şafak baskınıyla yakaladı

İSTANBUL - Şişli'de bir kuyumcuya giren hırsız, tezgahların dalgınlığından yaralanarak yaklaşık 15 bin lira değerindeki yeni dökülmüş 11 adet çeyrek altını kaşla göz arasında çaldı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kaldığı otelde şafak baskınıyla kıskıvrak yakalanan hırsız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, önceki gün saat 13.00 sıralarında Şişli Merkez Mahallesi'ndeki bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde bir kuyumcuya gelen şahıs, bir yandan sigara içerken diğer yandan da tezgahlarla sohbet etmeye başladı. Bir süre sonra tezgahtan içeriye giren bir müşteriyle ilgilenmeye başladı. Bunu fırsat bilen şahıs, tezgahta duran yaklaşık 15 bin lira değerindeki yeni dökülmüş 11 adet çeyrek altını çaldı. Şahıs ardından kuyumcudan hızla çıkarak kaçtı. Hırsızlık anları ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Kaşla göz arasında altınları götürdü

Tezgahtar olayı fark etmesi üzerine polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, görüntüleri incelemeye alarak çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsın K.A. olduğunu tespit eden Şişli polisi, otelde kaldığını belirledi. Devam eden çalışmalarda Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'ndaki otele şafak baskını yapan polis ekipleri, K.A.'yı kıskıvrak yakaladı.

Şişli polisi şafak baskınıyla yakaladı

Gözaltına alınan şahıs altınları Fatih Kapalıçarşı'da bir kuyumcuda bozdurup paraya çevirdiğini ve bir kısmını da harcadığını itiraf etti. Üstünden yaklaşık 9 bin lira çıkan şahıs, paralarla birlikte Şişli Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Emniyette ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen hırsız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şişli'de çeyrek altın hırsızı kamerada: Polis şafak baskınıyla otelde yakaladı
Şişli'de çeyrek altın hırsızı kamerada: Polis şafak baskınıyla otelde yakaladı
Şişli'de çeyrek altın hırsızı kamerada: Polis şafak baskınıyla otelde yakaladı

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Asayiş Büro, Hırsızlık, Polis, Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şişli'de çeyrek altın hırsızı kamerada: Polis şafak baskınıyla otelde yakaladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şişli'de çeyrek altın hırsızı kamerada: Polis şafak baskınıyla otelde yakaladı - Son Dakika
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