Şişli'de çöp kamyonuna atılan çöplerin arasında bebek çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şişli'de çöp kamyonuna atılan çöplerin arasında bebek çıktı - Son Dakika

Şişli'de çöp kamyonuna atılan çöplerin arasında bebek çıktı

7 saat önce

Zeki GÜNAL / ŞİŞLİ'de temizlik görevlilerinin çöp aracına attıkları çöplerin içinden bebek çıktı.

Şişli'de çöp kamyonuna atılan çöplerin arasında bebek çıktı, System.String[]

Zeki GÜNAL/ ŞİŞLİ'de temizlik görevlilerinin çöp aracına attıkları çöplerin içinden bebek çıktı. Göbek bağına mandal takılan bebek hastaneye kaldırıldı.

Şişli, Kuştepe Mahallesi'nde Şişli Belediyesi'nde çalışan temizlik görevlileri Yavrukuş sokaktan çöp aldıktan sonra yolda ağlama sesi duydu. Aracı durduran görevliler, çöplerin içinde poşete konulmuş ve yeni doğduğu tahmin edilen bir kız çocuğu buldu.

GÖBEK BAĞINA MANDAL TAKILMIŞ

Bebeğin göbek bağına bir mandal takıldığı görüldü. Bebek, temizlik görevlileri tarafından Kuştepe semt polikliniğine götürüldü. Burada sağlık kontrolü yapılıp süt içirilerek beslenen kız çocuğu daha sonra ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis bebeği çöpe atanları yakalamak için çalışma başlattı.

"ÇÖPLERİN ARASINDA POŞET İÇİNDE BULDUK"

Bebeği bulan temizlik görevlisi Bülent Gürlevük, "Sabah ekibi olarak çöpleri topluyorduk. Bir konteyneri aldık içinden bebek sesi duyduk. Ama sesin nereden geldiğini bulamadık. Kamyonun içini karıştırdık. Bulamadık. Daha sonra kamyonun kepçe kısmında sıkışmış bir kafanın sallandığını gördük. Yeni doğmuş bir bebekti. Bir poşetin içerisindeydi. Sadece kafa kısmı görülüyordu. Doktorumuz da kontrol etti. Göbek bağı daha yeni atılmış. Konteynerin boşluğuna denk gelmiş muhtemelen. Hiç bir zarar görmemişti" dedi.

"ALLAHTAN BİR SONRAKİ DOLU ÇÖP KONTEYNERİNİ ALMADIK"

Diğer temizlik işçisi Ferdi Karaçil "Buradan konteyneri aldık. Yokuş yukarı çıkarken dolu bir konteyner vardı. Allahtan onu almadık. Onu alsaydık şuan çocuk hayatta olmayabilirdi" diye konuştu.


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Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 01:22 Kaynak: DHA
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