Şişli'de "En İyi Narkotik Polisi Anne" semineri düzenlendi - Son Dakika

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün desteğiyle "En İyi Narkotik Polisi Anne" temalı seminer düzenledi. Seminerle annelere uyuşturucunun zararları anlatılarak alınması gereken önlemler konuşuldu.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün desteğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında "En İyi Narkotik Polisi Anne" temalı seminer düzenlendi. Mustafa Sarıgül Ortaokulu'nda düzenlenen seminere Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan, Şişli Milli Eğitim Müdürü Selman Küçük ve öğrenci velileri katıldı. Narkotik Şube Müdürlüğünden polis memuru Ozan Yerger tarafından annelere uyuşturucunun zararları anlatıldı. Video ve slaytlarla uyuşturucu maddelerin zararları hakkında bilgi verildi.

Seminer öncesi annelere bilgi veren Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan, "Bu projemizin ismi 'En İyi Narkotik Polisi Anne'. Bu projede uyuşturucuya başlamış bir çocuğun davranışlarındaki değişimi görmek, bilgilenmek bizim için önemli. Bizler de sizler gibi bu eğitimi almak istiyorduk. Onun için buradayız" dedi. - İSTANBUL