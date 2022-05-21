Şişli'de geniş çaplı asayiş uygulaması, adeta kuş uçurtulmadı

İSTANBUL - Şişli'de düzenlenen asayiş uygulamasında adeta kuş uçurtulmadı. Şüpheli görülen kişilerin GBT sorgusu yapılırken, durdurulan araçlar ise didik didik arandı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde saat 15.00 itibariyle geniş çaplı asayiş uygulaması başlattı. Şişli Feriköy'de gerçekleştirilen uygulamaya, Şişli Emniyet Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Feriköy'de yapılan uygulamalarda, ekipler 4 noktada sabit, caddelerde yaya, ara sokaklarda ring atarak uygulamayı gerçekleştirdi. Yapılan uygulamada, 774 şahıs, 226 araç, 126 motosiklet sorgulanırken 3 aranan şahıs ise yakalanarak emniyete götürüldü. Öte yandan ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi için KADES bilgilendirme broşürleri dağıtan ekipler, toplamda 140 kadına broşür dağıtımı yaptı.