Şişli'de husumetlisine benzettiği kişiyi öldüren sanığın davasında mütalaa - Son Dakika

Şişli'de husumetlisine benzettiği kişiyi öldüren sanığın davasında mütalaa

30.10.2020 13:51
Şişli'de husumetlisine benzettiği kişiyi öldüren sanığın davasında mütalaa, System.String[]

Şişli'de ambulansla hastaneye götürülen Emre Tyler Mays'ı, husumetlisine benzetip bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen sanık Akın Kutlu'nun yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Şişli'de ambulansla hastaneye götürülen Emre Tyler Mays'ı, husumetlisine benzetip bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen sanık Akın Kutlu'nun yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Akın Kutlu, cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle bağlandı. Maktulün annesi Figen Mays ve babası Randolp Ward Mays ile taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada dört tanığın dinlenmesinin ardından cumhuriyet savcısı, davaya ilişkin esas hakkındaki mütalaasının hazır olduğunu beyan ederek, kısaca okudu.

Mütalaada, sanık Akın Kutlu'nun "C¸ocugˆa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kis¸iye kars¸ı kasten öldürülme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Mütalaanın okunmasının ardından taraflara söz verildi.

Ağaya kalkan ancak bir süre konuşamayan şikayetçi anne Figen Mays'a, mahkeme başkanı, "Biraz metin olsanız" dedi. Anne Mays ise "Olamıyorum. Evladımı kaybettim. Metin olamıyorum. Cinayet olduğu halde diğerleri geziyor hala. Bu adamları bırakmayın." dedi.

Sanık Akın Kutlu da "Cinayeti yanlışlıkla işlediğimi kabul ediyorum. Rüyalarıma giriyor. Gerçekten çok pişmanın. Vicdan azabı çekiyorum. Ama benim kadar Emre Mays'ın öz ağabeyi Sinan Mays da suçludur. Öz kardeşini hastanelik olacak kadar darp etmiştir. Sinan Mays'ın ifadesinin de alınmasını talep ediyorum." diye konuştu.

Sanık ve avukatı, mütalaaya karşı son savunma için süre talebine bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, taraflara son savunmaları için süre vererek, duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil girişine 7 Ocak'ta ambulansla gelen Emre Tyler Mays, içeri gireceği sırada Akın Kutlu'nun (22) bıçaklı saldırısına uğramıştı. Mays, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaydan sonra kaçan şüpheliyi suç aletiyle yakalamıştı.

Şüphelinin, alacak meselesiyle ilgili çıkan tartışma neticesinde yaralanan yakınlarını görmek üzere hastanede bulunduğu, bu sırada ambulansla gelen Emre Tyler Mays'ı, yakınlarını yaralayan husumetli olduğu kişilerden birine benzettiği için olayı gerçekleştirdiği belirtilmişti.

Kasten yaralamadan 3, görevi yaptırmamak için direnme suçundan ise bir suç kaydının olduğu öğrenilen zanlı, burada soruşturmayı yürüten savcılık tarafından "kasten öldürme" suçundan nöbetçi hakimliğe sevk edilmiş ve aynı suçtan tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Ağırlaştırılmış Müebbet, Cumhuriyet, İstanbul, Şişli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şişli'de husumetlisine benzettiği kişiyi öldüren sanığın davasında mütalaa - Son Dakika

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