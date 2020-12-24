Şişli'de iki defa motosikleti çalındı; yine aynı yerde buldu - Son Dakika

Hasan YILDIRIM -Özgür EREN İSTANBUL DHA Şişli'de sabaha karşı iki hırsız motosikleti çalarak kaçtı. Motosikleti çalan hırsızlar, ara sokakta kaza yapınca motosikleti bırakarak kaçtı. İkinci defa motosikleti çalınan Halkan Aslan, çalınan motosikletini yine aynı yerde buldu. Motosikletin çalınma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

ÇALINAN MOTORUNU İKİNCİ DEFA AYNI YERDE BULDU

Olay, Nişantaşı'nda dün sabah saatlerinde meydana geldi. Motosikletle sokağa giren kasklı iki hırsız, etrafı gözetledikten sonra park halindeki motosikletin yanına yanaştı. Bir kişi, etrafı gözetlerken diğeri motosikletin kilidini kırdı. Motosikleti çalan hırsız olay yerinden uzaklaştı. Motosikleti çalınan Hakan Aslan "Sabah işyerimin önüne motosikletimi park ettim. Yarım saat sonra dışarı çıktığımda motorumu görmedim. Daha önce de motorum çalınmıştı. Arka sokaklarda bulmuştum. Onun için o tarafa doğru yürürken motorumu fark ettim. İnşaattaki ustalar bulmuş motoru. Bu ikinci defa oluyor" dedi.

İNŞAAT İŞÇİSİNİN DİKKATİ HIRSIZLARI KAÇIRDI

Dikkati sayesinde motosikletin çalınmasına engel olan Engin Yılmaz "Biz sabah saat 07.20'de işimize geldik. Motosikletli böyle geliyordu. Burada motordan düştü. Bizim aracımıza vurdu. Ben de 'Aracımıza vurdun' deyince panik yaptı. 'Siz motoru çaldınız mı?' dedim. O sırada arkada başka bir motor vardı ona binip kaçtılar. Biz de emniyete bildirdik. Motorun sahibi geldi, 'Motor benim' dedi. Ama polis ekibi gelmeyince veremeyiz" diye konuştu.

HIRSIZLIK ANI KAMERADAMotosikletin çalınma anı ise kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, motosikletle gelen iki kişinin park halindeki motosiklete yanaşmaları daha sonra da bir kişinin gözcülük yaparken diğerinin motosikleti çalması görülüyor. İki hırsız motosikletlere atlayarak olay yerinden uzaklaşmaları da kameralara yansıyor.



