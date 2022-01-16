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Şişli'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

Şişli'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

16.01.2022 05:11

Şişli'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Otomobilde sıkışan kadını itfaiye ekipleri kurtardı Şişli Büyükdere Caddesi'nde iki otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Şişli'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

- Otomobilde sıkışan kadını itfaiye ekipleri kurtardı

İSTANBUL - Şişli Büyükdere Caddesi'nde iki otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan bir kadın kurtarıldı.

Kaza, 03.20 sıralarında Şişli Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Beşiktaş istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Büyükdere Caddesi'nden Beşiktaş istikametine seyir halinde olan H.Ö.'nün kullandığı 34 NE 4354 plakalı otomobil, hatalı dönüş yaptığı iddia edilen K.A.'nın kullandığı 14 DD 050 plakalı lüks otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki otomobilde savruldu.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan polis ekipleri cadde üzerinde güvenliği sağlarken itfaiye ve sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Kazada 14 DD 050 plakalı otomobilin içerisinde sıkışan Y. B. itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kazada yaralanan Y.B., K.Y., İ.Y. ile 34 NE 4354 plakalı otomobilde bulunan yaralılar H.Ö., M.Y. sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Otomobilde bir kadın yolcu sıkıştı

Yaralılar Seyrantepe Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların genel durumunun iyi olduğu, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Trafik polisleri kaza sebebiyle yolu kontrollü şekilde trafiğe açtı. Kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Temizlik çalışmalarının ardından yolda trafik normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

Şişli'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Şişli'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Şişli'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Şişli'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Şişli'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Şişli'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Şişli'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

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Beşiktaş, Esentepe, Otomobil, Şişli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şişli'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şişli'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
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