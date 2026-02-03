Şişli'de İş İnsanı Yangın Merdiveninde Ölü Bulundu - Son Dakika
Şişli'de İş İnsanı Yangın Merdiveninde Ölü Bulundu

Şişli\'de İş İnsanı Yangın Merdiveninde Ölü Bulundu
03.02.2026 10:59
Musa Toykar, yangın merdiveninde ölü bulundu; dolandırıcılıktan 6 yıl 3 ay hapis cezası vardı.

ŞİŞLİ'de iş insanı Musa Toykar (47), yatak odasından dışarı açılan yangın merdiveninde ölü bulundu. Yaklaşık 2 gündür kendisine ulaşamayan oğlu, eve geldiğinde babasını bulamadı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen sit görevlileri, Toykar'ın siteden çıkmadığını tespit etti. Yapılan kontrollerde yangın merdiveninde ölü bulunan Toykar'ın cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Toykar'ın 'Dolandırıcılık' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu da ortaya çıktı.

Olay, dün saat 12.45 sıralarında Fulya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yaklaşık 1 yıl önce Aydın'dan İstanbul'a gelen iş insanı Aydın Toykar, bir sitede yaşamaya başladı. Babasından bir süre haber alamayan Mustafa Kerem Toykar (23), 2 gün önce İstanbul'a geldi. Eve giren Toykar, babasının dairede olmadığını gördü. Toykar, bunun üzerine sitenin güvenlik görevlilerine durumu bildirdi. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen görevliler, Toykar'ın siteden çıkmadığını belirledi ancak tüm aramalara rağmen Musa Toykar bulunamadı.

BABASINI YANGIN MERDİVENİNDE BULDU

Evde yaşamaya devam eden Mustafa Kerem Toykar, babasının dönmemesi üzerine tekrar sitenin güvenlik görevlileriyle görüştü. Yangın merdivenini kontrol eden Toykar ve görevliler babası Musa Toykar'ı yüzüstü halde hareketsiz şekilde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde Musa Toykar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

6 YIL 3 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Üstünde pijamalarının olduğu öğrenilen Musa Toykar'ın cenazesi, Cumhuriyet Savcısı ve Şişli Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği polislerinin çalışmalarının ardından cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Diğer yandan Musa Toykar'ın 'Dolandırıcılık' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Toykar'ın yatak odasının binanın ortak yangın merdivenine açıldığı belirlendi. Savcılık 'Şüpheli ölüm' olarak değerlendirdiği olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şişli'de İş İnsanı Yangın Merdiveninde Ölü Bulundu - Son Dakika

