ŞİŞLİ'DE İŞ YERİ BASAN GRUP KAMERADA - Son Dakika
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ŞİŞLİ'DE İŞ YERİ BASAN GRUP KAMERADA

27.02.2022 10:16

ŞİŞLİ'de iş yerini basan bir grup, içeride bulunan tekstil firması sahibi ve oğlunu darp ederek kaçtı.

ŞİŞLİ'de iş yerini basan bir grup, içeride bulunan tekstil firması sahibi ve oğlunu darp ederek kaçtı. Dükkan önünde havaya ateş ederek uzaklaşan B.K ve iki arkadaşı polisin operasyonu ile gözaltına alındı.

Olay, Halide Edip Adıvar Mahallesi Tanyolu Sokak üzerinde bulunan bir tekstil firmasında 7 Şubat'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi olan bir grup, iş yerini basarak tekstil firması sahibini ve oğlunu darp etti. Dışarı çıkan gruptan bir kişi havaya ateş ederek kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüphelileri yakalamak için kamera görüntülerini incelemeye aldı. Eşkalleri belirlenen B.K, Ş.S ve L.D Çağlayan Vatan Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. B.K'nın üzerinde olayda kullandığı tabanca ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen B.K adli kontrol hükümleri ile serbest bırakıldı.

Görüntülerde, kalabalık bir grubun iş yerine gelmesi ve içeride bulunanlarla tartışması görülüyor. Bir süre sonra olay yerinde buldukları sopa ve fırçaları birbirlerine atıyorlar. İş yerine gelen grup üyeleri firmadan ayrılırken bir kişi havaya ateş ediyor.

ŞİŞLİ'DE İŞ YERİ BASAN GRUP KAMERADA
ŞİŞLİ'DE İŞ YERİ BASAN GRUP KAMERADA
ŞİŞLİ'DE İŞ YERİ BASAN GRUP KAMERADA

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Şişli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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