Şişli'de İSPARK görevlisi, tartıştığı sürücüyü sopayla darp etti - Son Dakika
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Şişli'de İSPARK görevlisi, tartıştığı sürücüyü sopayla darp etti

04.03.2022 17:18

Şişli'de İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İSPARK görevlisi, tartıştığı sürücüyü sopayla darbetti.

Şişli'de İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İSPARK görevlisi, tartıştığı sürücüyü sopayla darbetti.

Alınan bilgiye göre, Maçka Caddesi'nde İSPARK görevlisi ile kamyonet sürücüsü arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine İSPARK görevlisi, elindeki sopayla darbettiği sürücüyü kamyonetten indirdi. Olay, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu.

Yaşanan tartışma ve darp, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İBB'den alınan bilgiye göre, İSPARK görevlisinin işine son verildi.

Şişli'de İSPARK görevlisi, tartıştığı sürücüyü sopayla darp etti
Şişli'de İSPARK görevlisi, tartıştığı sürücüyü sopayla darp etti
Şişli'de İSPARK görevlisi, tartıştığı sürücüyü sopayla darp etti

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Şişli'de sulu kar Şişli'de sulu kar

Kamyonet, İstanbul, Şişli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şişli'de İSPARK görevlisi, tartıştığı sürücüyü sopayla darp etti - Son Dakika


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