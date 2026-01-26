Şişli'de Korkunç Cinayet - Son Dakika
Şişli'de Korkunç Cinayet

Şişli\'de Korkunç Cinayet
26.01.2026 16:02
Durdona Khokimova'nın uzuvları çöp konteynerinde bulundu; cinayetle ilgili 3 şüpheli gözaltında.

Şişli'de çöp konteynerinde uzuvları kesilmiş halde bulunan Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova'nın Fatih'te oturduğu binanın yakınındaki komşuları konuştu. Genç kadının komşusu olan Abdullah Çolak, "İyi bir insandı. Arada selamlaşırdık. Çok üzüldüm. Kendi halinde bir insandı" dedi.

24 Ocak günü akşam saatlerinde Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak'ta meydana gelen olayda bir çöp konteynerinde çarşafa sarılı halde ceset bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri cesedin başı ve bacaklarının kesildiği tespit etmiş; cesedin 37 yaşındaki Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova'a ait olduğu belirlenmişti. Soruşturma kapsamında Khokimova'nın Ümraniye'de bir evde öldürüldüğü, ardından cesedinin taksiyle Şişli'ye götürüldüğü anlaşılmıştı, çalışmalar doğrultusunda Khokimova'nın sevgilisi olduğu iddia edilen Özbekistan uyruklu D.A.U.T.'nin (31) cinayeti işlediği; G.A.K.'nın (29) ise yardım ettiği belirlenmiş, yurt dışına kaçmak isteyen D.A.U.T. ve G.A.K. gözaltına alınmış, cesede ait diğer parçalar aynı bölgede farklı çöp konteynerlerinde bulunmuş, olayla bağlantılı olduğu

değerlendirilen E.K. isimli bir kişi daha gözaltına alınmıştı.

3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, genç kadına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde kadının Fatih'te oturduğu binadan çıktığı görülürken buradan da Ümraniye'ye gittiği öğrenildi. Öte yandan 2 şüphelinin valizi Şişli'de dolaştırdığı anların da yeni görüntüleri ortaya çıktı.

"Çok üzücü bir olay keşke olmasaydı"

Genç kadının komşusu olan Abdullah Çolak isimli esnaf, "Olayın başına gelen, bayanın bizim komşumuz olduğunu öğrendik. Emniyetten arkadaşlar geldi. Cumartesi günü saat işte 10.30 civarı olması lazım. Geldi işte böyle bir sıkıntı olduğunu, böyle bir olay olduğunu, başka bir cinayet olduğunu, binada oturduğunu falan söylediler. İşte kamera kayıtlarını verdik. Çok üzücü bir olay keşke olmasaydı. O tarz olaylar hiç olmasın tabii de, biz de çok üzüldük. Sonuçta komşumuz görüyorduk. Arada merhabalaşıyorduk. İyi bir insandı, kendi halinde bir insandı, başını önüne eğerek giden bir insandı. Ailesi de öyle, çocuklar da öyleydi. Bu tarz olayların olmamasını diliyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Özbekistan, 3. Sayfa, Cinayet, Şişli, Suç, Son Dakika

